Autonome, tout-terrain et voué à parcourir l’Arctique: un étonnant bus dévoilé en Russie

Des ingénieurs de la compagnie russe BMG, développant des autobus sous la marque Volgabus, basés à Voljski (915 kilomètres au sud de Moscou), à proximité de Volgograd, ont mis au point un bus tout-terrain équipé de l’intelligence artificielle et destiné à évoluer dans l’Arctique, rapporte l’entreprise sur son site.

Baptisé Snowbus, il a été imaginé selon le principe de wagons en chaîne, ce qui devrait, selon ses concepteurs, permettre au véhicule de franchir plus aisément des obstacles allant jusqu’à une hauteur de 1,6 mètre. Grâce à ses huit imposantes roues motrices, chaque « wagon » sera en mesure d’évoluer sur la neige et la glace, en ne produisant qu’une faible pression à leur surface. Ce surprenant moyen de transport sera également amphibie.

« Derrière nous, se trouvent deux années de complexes recherches scientifiques et de construction, de mise en application de nouveautés technologiques, et le voici presque prêt. Alors que sur les territoires de production et dans les villes le système sans pilote est actuellement sérieusement limité, nous, nous nous engageons sur des étendues infinies et hors routes, où l’on peut expérimenter les technologies de la vision des machines et l’intelligence artificielle », a à ce propos confié sur sa page Facebook Alekseï Bakouline, directeur du projet.

Le navigateur intégré ainsi que le logiciel utilitaire ayant recours à l’intelligence artificielle rendront en effet quant à eux possible le déplacement de ce bus sans intervention d’un conducteur. Enfin, il convient de noter qu’il s’agit d’un véhicule hybride diesel-électrique, d’une autonomie de 120 heures.

