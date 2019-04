Pourquoi les voitures des dirigeants soviétiques avaient-elles un air américain?

Pendant 30 ans, les limousines ZiL étaient les voitures les plus prestigieuses de l'Union soviétique. Ce sont elles qui transportaient les dirigeants du plus grand pays du monde.

Les limousines ZiL étaient fortement inspirées par les voitures de luxe américaines et les ingénieurs soviétiques n’avaient pas honte de le reconnaître. Le pays a toujours acheté et étudié les meilleurs des modèles Lincoln, Buick et Cadillac.

Cependant, les Soviétiques ne se sont pas contentés de copier aveuglément les voitures américaines. Si l’apparence des premières limousines soviétiques avait beaucoup de points communs avec celles des États-Unis, la « garniture » était complètement différente.

La ZiL-111, qui ressemblait beaucoup à une Packard, est devenue la principale voiture de Nikita Khrouchtchev. Le dirigeant soviétique a même offert un de ces véhicules à son ami et allié Fidel Castro.

Le dirigeant soviétique suivant, Leonid Brejnev, roulait dans une ZiL-114. Féru de conduite, Brejnev a commandé la conception d’une version « plus courte » de la ZiL-114 avec la forme de la ZiL-117, qu’il conduisait lui-même en secret. Officiellement, la ZiL-117 était enregistrée en tant que voiture d’escorte.

Après la mort de Staline, les dirigeants soviétiques n’ont plus utilisé de voitures blindées, soulignant ainsi leur proximité avec le peuple. Cependant, après une tentative d'assassinat de Leonid Brejnev, dans laquelle son chauffeur a trouvé la mort, la donne a changé. La nouvelle ZiL-4105 a été conçue pour devenir la voiture la plus sécurisée au monde. Son blindage était si solide que ni des explosions puissantes, ni des tirs intensifs ne pouvaient endommager le véhicule de manière significative.

Apparue en 1985, la ZiL-41047, faisant 6,34 m de long, était l’une des voitures les plus longues au monde. Elle pouvait accueillir sept personnes.

Le dernier dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, et le premier président russe, Boris Eltsine, ont tous deux utilisé une ZiL-41052. Mais bientôt, Eltsine l’a jugée trop inconfortable et opté pour une Mercedes, rompant ainsi la longue tradition liée aux ZiL.

La ZiL-4112Р était la dernière limousine ZiL conçue pour le président de la Russie. Selon certaines rumeurs, Vladimir Poutine aurait conduit la voiture en 2012 et en aurait été mécontent. Dans tous les cas, la voiture n’a jamais été produite en série.

