Des forces spéciales de pays européens achèteront des équipements russes

Les combattants possédant ces équipements ne pourront être vus par aucun appareil de vision nocturne ou imageur thermique. Et leurs avantages ne s’arrêtent pas là…

À la mi-mars, la société russe 5,45 Design a présenté son dernier-né en matière d’équipement tactique destiné aux unités spéciales, Manoul, au salon de l'armurerie IWA 2019 en Allemagne.

Cet ensemble d'équipements de combat dans la gamme de couleur ATACS avec rémission infrarouge permet au soldat de fusionner avec la montagne, la forêt et d'autres terrains de la zone climatique européenne. En même temps, le tissu est imprégné d'un composé spécial et ne brille pas dans les appareils de vision nocturne.

Selon les concepteurs, le kit est particulièrement efficace en été dans les champs, dans la steppe ou dans les forêts de feuillus ou de conifères. À l'intérieur, il utilise une coque hybride à fonction de membrane. C'est un tissu respirant qui protège du vent et de la pluie, idéal pour la saison morte lorsque vous devez rester au sec sous la pluie en Europe (mais oubliez la pluie tropicale de la jungle amazonienne ou de l'Asie du Sud-Est).

Si vous examinez de plus près le matériel, vous constaterez que le tissu est renforcé avec du cardura à certains endroits pour éviter l’abrasion. En termes simples, cela permet au combattant de ramper dans les bois sans craindre qu’une heure plus tard, son pantalon se déchire et que le feuillage pénètre dans les vêtements.

Les unités spéciales de l’UE pourraient être équipées de matériel russe

« Dans les mois à venir, nous signerons un contrat avec l'unité d'élite des forces spéciales françaises, le GIGN, la police espagnole et leur police antiémeute locale, ainsi qu'avec les unités de lutte contre le terrorisme de la Hongrie », a déclaré le porte-parole de 5,45 Design à Russia Beyond.

Selon lui, le kit de combat est venu à bout de ses concurrents directs, Arcteryx et UF PRO, en termes de conception et de commodité. Ainsi, au milieu de l'année, des combattants des forces spéciales européennes arpenteront les rues des villes et mèneront des opérations antiterroristes avec des équipements russes.

« Le système de passation des marchés en Europe est plus simple qu'en Russie – il y a beaucoup moins de barrières bureaucratiques à franchir. Ici, il suffit que le commandant de l'unité décide de fournir au personnel une arme ou un équipement, et il alloue simplement de l'argent de son budget », a ajouté un représentant de 5,45 Design.

