Des wagons-couchettes modulables sont à l’étude pour rejoindre les rails de Russie

Œuvrant à la conception d’un futur modèle de wagons-couchettes (les fameux platzkarts russes), la compagnie des Chemins de fer de Russie ambitionne de les rendre modulables en fonction du temps de trajet, afin d’accroître le confort des passagers, rapporte l’agence de presse RIA Novosti.

À noter qu’il est ici question de wagons neufs, et non des actuels, dont les intérieurs seront prochainement entièrement rénovés et dont nous vous parlions dans cet autre article.

Dans ces wagons flambant neufs, la compagnie compte en effet permettre une transformation du salon en fonction de la durée des voyages, en faisant la distinction entre trajets d’une seule nuit et ceux durant plus longtemps.

Ainsi, pour les courts voyages, lorsque les passagers ont généralement peu de bagages, l’espace de stockage des valises pourra être réduit, au profit de l’espace personnel, tandis que pour les destinations lointaines, un espace de stockage plus ample devra être disponible, tout comme des équipements permettant aux voyageurs de se restaurer.

