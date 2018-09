Les locomotives à vapeur les plus puissantes, les plus rapides et les plus grandes de Russie

La Russie n’était pas un leader mondial de la fabrication de locomotives à vapeur, mais le pays a tout de même réussi à produire des modèles à succès - dont certains ont même surpassé ceux construits en Amérique et en Europe.

1. Brianski

Galina Kiseleva/Sputnik Galina Kiseleva/Sputnik

Avec une vitesse maximale de 125 km/h, «B» («Brianski ») était la locomotive à vapeur la plus rapide de l’Empire russe dans les années 1910. Elle a réussi à survivre aux deux guerres mondiales et a fonctionné jusqu'au milieu des années 1950, lorsque l'ère de la locomotion à vapeur a pris fin.

2. E

Atkarsk Locomotive Depot Museum Atkarsk Locomotive Depot Museum

Avec plus de 10 000 exemplaires fabriqués, « E » reste la locomotive à vapeur russe la plus produite. Conçue en 1912, elle est toujours utilisée dans les films, pour des célébrations occasionnelles et des circuits rétro.

3. Felix Dzerjinski

Luhanskteplovoz factory's archive Luhanskteplovoz factory's archive

Conçue en 1931, « FD » (« Felix Dzerjinski ») était l'une des locomotives à vapeur de fret les plus puissantes de l'Union soviétique. Plus de 1 000 modèles ont été envoyés en Chine, où ils ont opéré jusque dans les années 1980.

4. Andreï Andreïev

Archives Archives

Cette gigantesque locomotive à vapeur soviétique est apparue en 1934. C’était la seule locomotive à vapeur au monde avec sept paires de roues. « AA » (« Andreï Andreïev ») a échoué à cause de sa taille : elle endommageait les chemins de fer, ne pouvait pas tourner correctement, et usait les voies ferrées. Dans les années 1960, la seule « AA » existante a été envoyée à la casse.

5. Pobeda

Neu-Zwei (CC-BY-SA) Neu-Zwei (CC-BY-SA)

Les locomotives à vapeur « L », également connues sous le nom de « Pobeda » (Victoire), sont apparues à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. La Pobeda est considérée comme l’une des meilleures locomotives à vapeur soviétiques.

6. Joseph Staline

Archives Archives

Construite au début des années 1930, « Joseph Staline » fut la locomotive à vapeur la plus puissante d'Europe pendant un certain temps, mais elle reste la plus puissante de l'URSS. Le seul modèle restant (IS20-317) se trouve maintenant à Kiev.

7. Général

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Presque aussi puissante que la Joseph Staline, la P36 fut la dernière locomotive à vapeur soviétique à transporter des passagers. Elle était également connue sous le nom de « Général », en raison de ses rayures distinctives sur les côtés.

8. P38

Archives Archives

La plus lourde des locomotives à vapeur soviétiques (plus de 380 tonnes) est apparue au milieu des années 1950, peu de temps avant l’arrêt de la production des locomotives à vapeur. La P38 était une copie modifiée de la locomotive à vapeur la plus puissante du monde, Yellowstone. Seuls quatre exemplaires ont été produits, mais malheureusement aucun n’a survécu.

