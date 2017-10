Les photos des légendes du ballet russe désormais en couleur

L’artiste russe Olga Chirnina (également connue sous le nom de Klimbim sur les réseaux sociaux) colorise les images d’archives. Sa première série était consacrée aux Héros de la Seconde Guerre mondiale et la suivante, à la famille Romanov. Ici, nous vous présentons une sélection saisissante de célèbres danseurs de ballet russes. Sur la photo : La danseuse de ballet Anna Pavlova.

Anna Pavlova (sur l'image) était la principale artiste du célèbre Ballet impérial russe, ainsi que des légendaires Ballets russes de Serge Diaghilev.

La célèbre partie de Pavlova dans La Mort du cygne est interprétée pour la première fois en 1905. Sur la photo : Anna Pavlova porte une robe à la russe.

Elle rejoint les Ballets russes en 1909 et crée sa propre compagnie en 1911. Sur l'image : Anna Pavlova, 1913.

Anna Pavlova est le personnage principal de La Fille du pharaon, un ballet chorégraphié par Marius Petipa.

Tamara Karsavina dans le rôle de la fiancée dans Le Dieu bleu (1912). Les costumes furent créés par Léon Bakst, célèbre artiste, décorateur et illustrateur. Il devint célèbre pour ses décors de théâtre grâce à sa collaboration avec Diaghilev sur ses ballets et ses opéras en Russie, en France, aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

Vaslav Nijinski, le plus grand danseur de ballet du début du XXe siècle. À partir de 1913, il était le principal danseur et chorégraphe des Ballets russes de Serge Diaghilev, une compagnie de ballet itinérante basée à Paris qui tourna à travers l’Europe, ainsi qu’en Amérique du Nord et du Sud de 1909 à 1929. Sur la photo : Vaslav Nijinski dans Schéhérazade, années 1910.

Le Sacre du printemps, composé par Igor Stravinsky et chorégraphié par Nijinski (sur l'image), fit un tollé auprès des mécènes en smokings lors de sa première présentation Théâtre des Champs-Elysées en 1913.

Galina Oulanova dans le rôle de Juliette dans le ballet Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev.

Galina Oulanova dans le rôle du cygne blanc. Le Lac des cygnes, le symbole du ballet russe, composé par Piotr Tchaïkovski.

