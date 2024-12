Sept raisons de passer le réveillon du Nouvel An en Russie

Flâner sur les marchés du Nouvel An, admirer les illuminations qui décorent les villes et, bien sûr, réveillonner ... voilà quelques-unes des raisons de venir fêter le passage à la nouvelle année en Russie!

Participer à la fête laïque la plus attendue de l’année

Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

Le Nouvel An est la fête laïque préférée des Russes qui savent réveillonner comme il se doit. Ils la fêtent entourés de leurs parents, de leurs amis et même d’inconnus. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, ils se retrouvent sur les places des grandes villes, assistent à des concerts en plein air et se promènent jusqu’au matin.

Musarder sur les marchés du Nouvel An

Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Les marchés du Nouvel An ouvrent en décembre et ferment à la mi-janvier. Le 14 est en effet le jour où l’on fête le passage à la Nouvel Année dans le calendrier julien, dit d’ancien style. Les distractions proposées sont nombreuses, à commencer par des manèges. On peut acheter de bonnes petites choses à déguster et des souvenirs.

Assister aux représentations théâtrales traditionnelles pour la saison

Kirill Zykov/Sputnik Kirill Zykov/Sputnik

En Russie, on dit souvent que le Nouvel An a été inventé pour les enfants. Durant les fêtes, ils peuvent assister à des concerts et des pièces de théâtre qui mettent en scène des personnages de contes de fées. À cette occasion, ils reçoivent des cadeaux. Ces dernières années, les spectacles sur glace ou dans des lieux inattendus, comme des delphinariums, ont beaucoup de succès.

Accueillir le train du Père Gel

Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Le Père Gel, ce sympathique grand-père dont le sac est rempli de cadeaux, sillonne la Russie à bord de son train. Plusieurs semaines durant, il visite personnellement des dizaines de villes, grandes et petites, et souhaite une belle année aux Russes qu’ils rencontrent. Son voyage se termine à Véliki-Oustioug où se trouve sa résidence officielle.

Découvrir les traditions régionales du Nouvel An

Evgueni Epantchintsev/Sputnik Evgueni Epantchintsev/Sputnik

Si le Père Gel est connu dans toute Russie, ce n’est pas forcément le cas de personnages du folklore de ses différents peuples. Par exemple : en Carélie, Talvi Ukko ; en Iakoutie, Tchyskhaan ; au Tatarstan, Kych Babaï. Ils ont tous leurs résidences officielles dans lesquelles ils reçoivent leurs invités et organisent de joyeuses fêtes. Il arrive parfois à tous ces personnages folkloriques de se réunir.

Admirer les illuminations

Vitali Nevar/Sputnik Vitali Nevar/Sputnik

Les municipalités russes aiment les décorations lumineuses et pompeuses. Tout peut être ainsi habillé de lumière : bâtiments, rues, tramways et autobus.

Découvrir des attractions glacées

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Des pistes de glisse, des villes entières sculptées en glaces, des patinoires dans différents styles... voilà autant de distractions qui sont proposées aux Russes et aux touristes dès le début du mois de décembre. Si vous n’avez pas de patins, vous pourrez toujours en louer à l’entrée des patinoires et vous réchauffer avec un bon café.

