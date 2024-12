Сomment traverser les frontières russes avec son animal de compagnie? 

Il est parfois des circonstances dans la vie qui nous contraignent à emmener notre fidèle compagnon en voyage avec nous. Pour éviter d’ajouter du stress à celui que nos amis chiens et chats éprouvent inévitablement lors d’un long trajet, nous vous détaillons ici les règles à respecter pour passer dans un sens ou un autre une des frontières russes avec votre animal de compagnie. La Russie faisant partie de l’Union économique eurasiatique, ces règles sont également valables si la première frontière passée est celle de l’Arménie, de la Biélorussie, du Kazakhstan, du Kirghizstan.

Getty Images Getty Images

Vos amis quadrupèdes n’ont pas obligatoirement à porter une micro-puce ou un tatouage (pour les plus âgés d’entre eux) pour entrer et se déplacer avec vous dans l’Union économique eurasiatique. Toutefois, s’ils n’en ont pas, il est fortement recommandé de leur faire poser une puce lors de la visite que vous devez faire chez le vétérinaire avant votre départ. D’autant plus que le puçage obligatoire des animaux domestiques est une question qui retient depuis quelque temps l’attention des députés de la Douma d’État russe.

Règle N°1

En tant que personne privée, vous ne pouvez traverser un poste frontière de l’Union économique eurasiatique avec plus de deux animaux de compagnie.

Alexandre Avilov/Agence Moskva Alexandre Avilov/Agence Moskva

Si vous souhaitez entrer dans l’Union économique eurasiatique avec plus de deux compagnons, vous devrez obtenir une autorisation préalable des autorités sanitaires. Pour la Russie, il vous faudra vous créer un compte sur la plate-forme en ligne Argous (Аргус.ХС) puis suivre les instructions.

Règle N°2

Au plus tard 21 jours avant votre départ, votre animal devra avoir été vacciné contre certaines maladies, s’il ne l’a pas été dans les 12 mois précédant votre déplacement. Chiens et chats devront être vaccinés contre les maladies contagieuses et potentiellement mortelles qui leur sont spécifiques. La liste en est donnée au chapitre 15 des Décisions de la Commission de l’Union Douanière N°317 du 18 juin 2010. Ceux de plus de 3 mois devront l’être contre la rage.

Si, plus de 12 mois avant votre départ, votre animal a reçu un vaccin antirabique dont l’efficacité est de trois ans, une analyse de sang devra prouver que le titre d’anti-corps n’est pas inférieur à 0, 5 UI/mL. Le résultat de cette analyse devra être reporté dans le passeport international de votre animal (carnet de santé).

Le dernier rappel de vaccin anti-rabique devra avoir été fait durant la période pendant laquelle la précédente vaccination était encore efficace.

À l’entrée dans l’Union économique eurasiatique, chiens et chats ne sont pas soumis à une quarantaine.

Règle N°3

Evgueni Odinokov/Sputnik Evgueni Odinokov/Sputnik

Vous devrez faire passer une visite médicale à votre animal dans les 2 semaines qui précéderont votre départ. Votre vétérinaire lui fera subir un examen clinique, s’assurera qu’il ne souffre d’aucune des maladies listées au chapitre 15 des Décisions de la Commission de l’Union Douanière N°317 du 18 juin 2010 et remplira son passeport international.

Pour plus de sécurité, vous lui pourrez demander de vous établir un certificat en français et en anglais (formulaire français dans les 2 langues ; formulaire canadien dans les 2 langues). Si votre vétérinaire maîtrise le russe et / ou l’anglais, vous pouvez lui demander de remplir le certificat russe en complément.

Règle N°4

Vous ne devrez en aucun cas oublier de prendre avec vous, ni perdre pendant votre voyage (notamment entre pays de l’Union économique eurasiatique) le passeport international de votre animal et le(s) certificat(s) que votre vétérinaire vous aura délivré(s) dans les 2 semaines précédant votre départ.

Ces documents vous donneront le droit de vous déplacer pendant 120 jours dans les pays de l’Union économique eurasiatique avec votre animal à condition qu’il n’ait pas à subir de vaccination ou de rappel de vaccination anti-rabique durant ces 4 mois.

Règle N°5

Anton Novoderezhkin/TASS Anton Novoderezhkin/TASS

À l’entrée dans l’espace de l’Union économique eurasiatique, votre animal devra passer un contrôle vétérinaire. C’est pourquoi vous ne pourrez pas traverser les frontières à n’importe quel poste frontière. La liste des points de passage où ce contrôle est effectué est disponible ici.

Si vous arrivez en avion, vous aurez à vous présenter au poste de contrôle douanier rouge (красный коридор).

Lors de ce contrôle, vous produirez le passeport international de votre animal et le(s) certificat(s) délivré(s) par votre vétérinaire. Votre animal subira un examen rapide, comme on le voit sur cette vidéo des Services de contrôle sanitaire russes.

Règle N°6

Getty Images Getty Images

Si vous sortez de l’Union économique eurasiatique avec votre animal de compagnie, vous devrez remplir les formalités d’ordre sanitaire imposé par le(s) pays où vous vous rendez.

Dans tous les cas, vous devrez faire passer une visite médicale à votre animal, uniquement dans une clinique vétérinaire d’État et dans les 5 jours précédant votre départ. En Russie, le vétérinaire aura à remplir ce formulaire dont la validité est précisément de 5 jours. Au point de contrôle vétérinaire du poste frontière que vous passerez avec votre petit compagnon, on vous remettra gratuitement sur présentation du formulaire rempli par le vétérinaire un certificat international.

Gardez à l’esprit, entre autres, que l’entrée de l’Union européenne est interdite aux animaux de compagnie :

âgés de moins de 16 semaines ;

qui ne portent pas de micro-puce d’identification ou de tatouage fait avant le 3 juillet 2011 encore lisible ;

qui, pour les chiens, sont de certaines races.

Les formulaires en 2 langues (français et anglais) à remplir par le vétérinaire de votre animal et vous-mêmes sont disponibles ici.

Règle N°7

Si vos amis quadrupèdes et vous voyagez séparément, vous devrez également obtenir une autorisation des autorités sanitaires. Vos devrez déposer votre demande en ligne sur la plate-forme Argous (Аргус.ХС)

Avant le départ du pays d’où vous vous rendrez dans l’Union économique eurasiatique, nous vous recommandons instammant d’étudier les règles :

de passage de la frontière de ce pays avec un animal domestique ;

de tous les transporteurs aériens et ferroviaires dont vous utiliserez les services à l’étranger et dans l’Union économique eurasiatique.

Si vous n’avez d’autre choix que d’imposer un long trajet à votre animal de compagnie, nous vous souhaitons, à vous et à lui, que votre voyage soit le moins éprouvant possible.

