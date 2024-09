Les chats de l’Union soviétique posant devant l’objectif

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans un de nos récents articles, nous avions déjà abordé le sujet des chats de l’Empire russe ou plutôt leurs portraits. Il est temps de révéler au monde leurs confrères ayant vécu en Union soviétique.

Le poète Vladimir Maïakovski, 1926-1927

Ce célèbre poète soviétique aimait les animaux et des clichés le mettant en scène en compagnie de matous sont arrivés à nos jours. Sur cette photo, on le voit à son retour des États-Unis et son ami à quatre pattes a détourné l’attention de l’homme de lettres de l’objectif ; ce que Maïakovski ne semble pas regretter.

Attention, je photographie !, 1958

Pendaison de crémaillère, années 1958

Selon la tradition russe, le chat devait être le premier à mettre le pied (ou plutôt la patte) dans la nouvelle maison pour vérifier si des mauvais esprits ne s’y cachaient pas. Sans doute, l’« inspection » a été un succès dans cet appartement - le chat est bien à l’aise et surveille sa maîtresse qui fait la vaisselle.

Goussev nettoie son appartement, 1958

Les chats soviétiques étaient conscients que s’ils ne surveillaient pas leur maître, il ne rangerait pas bien la maison. Par conséquent, même les chatons prenaient au sérieux cette tâche.

Chat sur un arbre, Sakhaline, années 1960

Pendaison de crémaillère, années 1970

Une vedette, 1975-1979

Si les réseaux sociaux avaient existé à l’ère soviétique, ce chat aurait sans doute lancé son blog. Cependant, même sans compte, il n’est pas en manque d’admirateurs.

Vie sans Internet. Région de Khabarovsk, 1981

S’endormir en lisant… Nous l'avons tous fait un jour !

Pendant qu’elle coud des bas, 1983

Enfants et leurs amis animaux, 1984

Dans cet autre article, découvrez les animaux sauvages de Russie pris en photo depuis les cieux.

