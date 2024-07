Les légendaires athlètes olympiques russes mis à l’honneur à Paris pour une exposition

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vous êtes passionné de sport et suivez avec impatience l’actualité des Jeux olympiques d’été 2024 ? Le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe vous invite à une exposition de clichés rares, qui vous parlera d’athlètes russes célèbres, dont les exploits sont entrés dans l’histoire mondiale des sports olympiques.

Équipe d'Union soviétique de hockey sur glace Sputnik Sputnik

Grâce à eux, les visiteurs des locaux du quai Branly découvriront qui a représenté l’Empire russe au sein du premier Comité international olympique en 1896 ; qui a été le premier champion olympique russe en 1908 ; comment les athlètes soviétiques ont remporté des médailles d’or olympiques et mondiales après la Seconde Guerre mondiale ; qui a été le premier gardien de but de football à avoir reçu le Ballon d’or ; qui est la gymnaste la plus titrée de l’histoire ; ou encore quelle équipe a été appelée la « Machine rouge ».

Natalia Ishchenko et Svetlana Romashina Sputnik Sputnik

L’événement a été organisé avec le soutien du Comité olympique russe.



Inscrivez-vous en utilisant le lien.

Dans cette autre publication, découvrez quels athlètes russes participeront aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.