L’ours à poitrail blanc de l’Oussouri, cet adorable quadrupède russe vivant dans les arbres

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vous savez probablement que des ours bruns et polaires vivent en Russie. Or, en Extrême-Orient, il existe une autre espèce de ce quadrupède, l’ours à poitrail blanc de l’Oussouri (Ursus thibetanus ussuricus), une sous-espèce de l’ours noir d’Asie.

Legion Media Legion Media

Il préfère les climats chauds de l’Asie, mais en Russie, on le trouve dans les régions de Khabarovsk, du Primorié et dans le sud de la Iakoutie. Il est répertorié dans le parc national de la Bikine, ainsi que dans les réserves de Sikhote-Alin, du Khanka et d’autres.

Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Il figure même sur les armoiries de la ville de Khabarovsk ! Au total, la Russie compte environ 6 500 spécimens.

Contrairement aux autres, l’ours noir d’Asie préfère vivre dans les arbres plutôt que dans une tanière, même en hiver. En règle générale, le creux dans lequel il se réfugie est situé à 5 mètres au-dessus du sol, voire plus.

Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Il est facilement reconnaissable à sa bande blanche sur son poitrail et à sa taille relativement petite, jusqu’à 1,5m de long (ou de hauteur s’il se tient sur ses pattes arrière). L’ours de l’Oussouri se nourrit de plantes, de baies et de noix, mais ne dédaigne pas les petits animaux tels que les grenouilles.

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Les jeunes ours n’ont pas peur de l’homme et peuvent souvent être aperçus sur la route. Cependant, il est préférable de ne pas entrer en contact avec eux et de ne jamais les nourrir !

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Dans cet autre article, faites la connaissance des mouflons du plateau de Poutorana, ces habitants laineux des inaccessibles monts du Grand Nord russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.