Leonid Rogozov, ce médecin qui a ôté son propre appendice en Antarctique

Le froid, le jeûne et le repos n’amélioraient pas les choses ; quitter la station n’apparaissait pas possible et aucun autre médecin ne se trouvait à proximité. La décision de s’opérer lui-même a alors été prise.

Le 30 avril 1961 au soir, l’intervention chirurgicale a commencé. L’ingénieur en mécanique Teplinski tenait un miroir et le météorologiste Artemiev passait au chirurgien les instruments nécessaires. Tous étaient extrêmement effrayés.

« Moi-même j’avais peur. Mais après j’ai pris une seringue avec de la Novocaïne [anesthésique, ndlr] et je me suis fait la première injection. J’ignore comment, mais je suis passé en régime opératoire et dès lors je ne remarquais plus rien d’autre », s’en rappellera plus tard le médecin.

L’opération a duré près de deux heures. Le chirurgien se regardait dans le miroir, mais parfois devait agir par le toucher. Il a été contraint de surmonter le vertige et la faiblesse et de faire des pauses forcées. À un moment donné, son cœur a failli s’arrêter, mais au bout du compte l’opération a été menée à bien.

La nouvelle de cet exploit a fait le tour de l’URSS et, pendant un moment, le médecin a été la personnalité la plus populaire dans le pays après Gagarine.

