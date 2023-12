Comment vit l’homme le plus grand de Russie

Il doit se pencher pour tenir dans le métro, et dans l’avion, on le transfère gratuitement en classe affaires. Par le passé, il avait toutes les peines du monde à trouver des vêtements corrects.

Sergueï Iline, du haut de ses 2,24 m, figure dans le Livre russe des records en tant que personne la plus grande du pays. Il est également l’homme possédant la plus grande envergure de bras et la taille de pied la plus imposante.

Malgré sa taille hors du commun, Sergueï mène une vie des plus ordinaires : travail, tâches ménagères, bons moments entre amis. Mais vous le reconnaîtrez très facilement parmi la foule.

Une vie liée au basketball

Sergueï Iline est né dans la petite ville de Viazma, dans la région de Smolensk, en 1987, dans une famille ordinaire. Sa mère mesure 1,70 m, son père 1,85 cm. Mais vers l’âge de 15 ans, Sergueï a soudainement commencé à prendre 10 cm par an ! Lorsque sa taille a dépassé 2,19 m, on lui a découvert une tumeur bénigne de la taille d’une noix dans l’hypophyse. La tumeur exerçait une pression sur l’hypophyse, qui libérait toujours plus d’hormones de croissance. Lorsqu’on la lui a retirée, le jeune homme a pris quelques centimètres supplémentaires, puis a cessé de grandir.

Sergueï a atteint au maximum 2,25 m, mais avec l’âge, comme tout le monde, il s’est légèrement tassé. « Lorsqu’ils m’ont mesuré pour le Livre russe des records, je mesurais 223 cm en position debout et 227 cm en position couchée, a expliqué Sergueï. En fin de compte, ils ont pris la taille de 224 cm. Lorsqu’on a pris ma taille en Italie, il y a fort longtemps, elle était dans l’ensemble de 227 cm. Tout dépend de la façon dont on la mesure. »

Dans sa jeunesse, il a joué au basketball, d’abord dans l’équipe de Viazma, puis au sein du club Dynamo de Moscou. Durant sa carrière sportive, Sergueï a joué pour des clubs de basketball en Russie, au Kirghizistan, au Kazakhstan et en Turquie, est devenu maître ès sport et a appris plusieurs langues étrangères. À 29 ans, il a dû faire une croix sur le sport de haut niveau à cause d’une blessure à la jambe. Il a alors décidé de retourner à Moscou.

L’homme le plus grand de Russie

Evgeny Razumny / Vedomosti/TASS Evgeny Razumny / Vedomosti/TASS

Pendant plusieurs années, Sergueï a dirigé le Centre de culture physique et sportive de Moscou, puis s’est lancé dans le commerce de café. Aujourd’hui, Sergueï a un emploi de bureau classique et possède également sa propre petite entreprise de confection de vêtements sur mesure pour les personnes de grande taille. Il a commencé avec des chaussettes portant l’inscription « 225 ».

« Si vous avez besoin d’une robe ou d’un manteau, je trouve des artisans qui les cousent, explique-t-il. Le prix n’est pas beaucoup plus élevé qu’en magasin, seulement tout est fabriqué sur-mesure. » Tous les artisans travaillent en Russie.

Dans l’ensemble, trouver des vêtements qui lui vont a été le seul problème qu’il a rencontré en raison de sa taille, dit-il. « On ne trouve pas partout des vêtements en taille 3XL-T, il faut soit chercher dans les magasins en ligne, soit coudre soi-même ce qu’on aime. Je ne cours pas après la mode, je veux juste me sentir à l’aise. Je fais réaliser sur commande des habits pour moi, et aussi pour les autres. »

Evgeny Razumny / Vedomosti/TASS Evgeny Razumny / Vedomosti/TASS

Sergueï vit dans la région de Moscou, dans un appartement où l’on trouve les meubles les plus ordinaires, rien n’ayant été adapté en fonction de ses besoins. Mais il a opté pour un appartement avec de hauts plafonds - 3,1 m.

« Je ne suis pas quelqu’un d’exigeant », explique Sergueï.

Sergueï se rend à Moscou soit en transports en commun, soit en voiture, et n’a appris à conduire que récemment. Certes, il doit parfois baisser la tête dans un wagon de métro, mais ce n’est pas très grave, poursuit-il. « On s’habitue à tout », explique Sergueï.

« Dans l’avion, par exemple, je choisis des sièges près de la sortie de secours, et parfois on me transfère en classe affaires, où il y a plus d’espace. Je m’adapte aussi dans le train, ce n’est pas un problème pour moi. »

Sergei Vinogradov/TASS Sergei Vinogradov/TASS

En 2019, Sergueï a appris que son ami Pavel Podkolzine, basketteur de Novossibirsk, figurait dans le Livre russe des records en tant qu’homme le plus grand du pays. Il a alors écrit à l’éditeur, et a été convoqué à une réunion. Trois records ont été enregistrés à la fois : ceux de la taille la plus grande (2,24 m), de la plus grande envergure des bras (2,28 m) et de la plus grande taille de pieds (34,5 cm à gauche, 35,2 cm à droite ; c’est-à-dire une pointure de 55-56).

Aujourd’hui, selon le Livre Guinness des records, la personne la plus grande du monde est un agriculteur turc, Sultan Kösen, qui mesure 2,51 cm. Sergueï l’a rencontré sur le plateau d’une émission de télévision. Il s’est avéré que le recordman turc faisait une tête de plus que lui !

