Comment fonctionne le service d’hélicoptère-taxi de Moscou?

Seuls les avions de ligne volant à plus de 8 100 mètres d’altitude, les hélicoptères du ministère des Situations d’urgence, du Service fédéral de protection et d’autres services et organismes gouvernementaux sont autorisés à survoler la capitale. Et pourtant, si vous en avez vraiment besoin, il est possible d’utiliser un taxi aérien. Est-ce vraiment pratique ? C’est une autre histoire.

Décollage hors de Moscou

Artyom_Anikeev/Getty Images Artyom_Anikeev/Getty Images

Pour survoler la capitale, il est nécessaire de posséder un permis spécial dont l’aviation d’affaires ne dispose pas. Il n’est donc pas possible pour des entreprises de faire décoller ou atterrir des appareils sur le territoire de la ville. Les héliports destinés aux services de transport privés sont situés à l’extérieur du périphérique de Moscou (MKAD), et l’itinéraire de vol ne doit pas traverser le périphérique.

MUR (CC BY-SA) MUR (CC BY-SA)

Il peut être pratique d’utiliser un hélicoptère-taxi si vous habitez ou vous trouvez dans la région de la capitale et que vous avez besoin de vous rendre en urgence à l’aéroport, à un autre endroit situé en dehors de Moscou ou dans une ville voisine. Mais pour se déplacer plus vite à l’intérieur de la capitale ou afin d’éviter les embouteillages, hélas, un hélicoptère ne vous sera d’aucune utilité.

Comment l’utiliser?

Maxim Chemetov/TASS Maxim Chemetov/TASS

Si vous avez réellement besoin d’utiliser un service de taxi aérien, vous devez tout d’abord choisir la compagnie avec laquelle vous voyagerez. La plupart des sociétés de taxi aérien proposent les mêmes options, la seule différence étant le prix et l’emplacement. Étant donné que les héliports sont tous situés en dehors de la ville, il est logique de choisir le plus proche.

Les conditions de réservation varient d’une société à l’autre. Il est préférable de réserver un hélicoptère à l’avance, au moins 5 à 6 heures avant le départ. Toutefois, certains services sont prêts à assurer un vol dans l’heure qui suit votre demande. Dans tous les cas, vous devrez fournir l’itinéraire ainsi que le nombre de passagers et de bagages. En moyenne, les services moscovites proposent des hélicoptères d’une capacité de 3 à 10 personnes.

En arrivant sur le site, vous devrez présenter votre passeport et vous enregistrer pour le vol. En moyenne, le processus dure 15 minutes. Après cela, vous monterez dans l’hélicoptère et décollerez vers votre destination.

Quid des tarifs?

Grigori Sysoïev/TASS Grigori Sysoïev/TASS

Le prix varie d’un opérateur à l’autre. Le coût le plus bas pour une heure de vol que nous avons trouvé était de 30 000 roubles (environ 300 euros) pour un hélicoptère Robinson R44 d’une capacité de trois passagers. Mais les employés du service ont expliqué que ce montant était sujet à changement. En fait, il n’y a pas de prix fixe pour un vol, puisque le calcul prend en compte le modèle de l’hélicoptère, le nombre de passagers, les bagages, l’itinéraire et l’emplacement de l’appareil disponible à la date et à l’heure indiquées (il peut être nécessaire de transporter l’hélicoptère d’un héliport à un autre).

Et les inconvénients?

Maxim Kouzovkov/TASS Maxim Kouzovkov/TASS

Outre le fait que le taxi aérien opère uniquement en dehors du périphérique de Moscou, le vol ne peut pas avoir lieu par mauvais temps. Dans ce cas, la situation est résolue à l’amiable. Le client et le service conviennent de reprogrammer le vol ou de l’annuler purement et simplement. Compte tenu du caractère imprévisible de la météo à Moscou, des ennuis peuvent se produire à tout moment de l’année.

Les bagages peuvent également poser un problème. Par exemple, dans un hélicoptère Robinson R44 pouvant accueillir trois passagers, vous ne pourrez emporter que quelques petits sacs ou sacs à dos. S’il y a deux passagers, il sera peut-être possible de transporter une valise normale.

Grigori Sysoïev/TASS Grigori Sysoïev/TASS

À titre de comparaison, un trajet en taxi « classique » jusqu’à l’aéroport aux heures de pointe vous coûtera quelques milliers de roubles et durera entre 1,5 et 3 heures, selon le point de départ et le niveau des embouteillages.

