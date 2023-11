Qui est Bentley Girl, ou comment une Russe est devenue un mème international

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Qui est Bentley Girl ?

Blogueuse et mannequin russe, Anna Brouletova a tourné dans une publicité de Bentley Mulsanne commandée par un centre de distribution. Le format qui a été retenu est celui de l’ASMR (réponse sensorielle autonome culminante), vidéos où les sons émis sont doux et semblent être chuchotés directement dans l’oreille du spectateur, et ce, dans le but de susciter des sensations agréables. Contre toute attente, la vidéo est devenue virale.

Anna est un mannequin et une actrice d’Ivanovo. Elle a fait ses débuts de modèle à l’âge de 15 ans, en figurant dans une publicité de vêtements fabriqués dans sa ville natale, connue aux quatre coins de la Russie pour son industrie textile.

Après l’école, elle a déménagé à Moscou, où elle a continué à faire du mannequinat pour des marques de vêtements et a lancé des blogs sur YouTube et TikTok.

Mème hors de control

Dans la vidéo virale, Anna, vêtue d’une petite robe noire, tapote légèrement de ses ongles sur différentes parties d’une auto et prononce « Bentley ». Les spectateurs ont trouvé la vidéo amusante et commencé à créer des parodies de la pub. Anna est ainsi devenue un mème international.

Les amateurs d’automobiles des quatre coins du monde publient depuis des « pubs », imitant le style de Brouletova. Sur TikTok et YouTube, des hashtag #ASMRBentley et #BentleyGirl ont fait apparition et, en les suivant, l’on peut découvrir les mèmes les plus populaires.

La Bentley est comparée à d’autres autos, avant tout étrangères :

Mais aussi aux classiques de l’industrie automobile soviétique :

Cependant, il y a aussi eu ceux qui ont comparé cette voiture à des véhicules bien plus exotiques, dont une Jeep militaire ou un char allemand datant de la Seconde Guerre mondiale :

Et bien plus encore...

La vidéo a fait réagir même le quadruple champion du Tour de France Chris Froome.

