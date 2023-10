Irina Starshenbaum, étoile montante du cinéma russe, à l’affiche du dernier film de Winterbottom

L’actrice russe Irina Starshenbaum joue le rôle principal dans l’un des films les plus attendus de l’année, Shoshana de Michael Winterbottom. La première a eu lieu au Festival du film de Toronto récemment, et l’actrice se prépare à présenter un nouveau projet international, The Primary Talent. Gros plan.

Irina Starshenbaum Global Look Press via ZUMA Press Global Look Press via ZUMA Press

Irina Starshenbaum est née à Moscou le 30 mars 1992 dans une famille qui n’avait aucun lien avec le cinéma. Sa mère était coiffeuse, une tradition familiale. C’est probablement la raison pour laquelle, depuis son enfance, Starshenbaum a l’habitude d’expérimenter avec son look et sa coiffure.

Irina Starshenbaum à Moscou, 2017 Artiom Geodakiane/TASS Artiom Geodakiane/TASS

La jeune fille rêvait de jouer dans des films, mais « sans plus ». Lorsque sa tante Anna Starshenbaum est devenue célèbre dans le domaine du théâtre, elle s’est lancée dans ses premiers projets, avec son scepticisme habituel : « Qui suis-je et quel type d’actrice plaît vraiment au public ? ».

Irina Starshenbaum au Festival ouvert russe du film de Sotchi (Kinotavr), 2018 Viactheslav Prokofiev/TASS Viactheslav Prokofiev/TASS

Incapable de décider de son avenir, elle entre à l’Université d’État des arts de l’impression de Moscou, où elle étudie à la faculté des médias et des relations publiques. Parallèlement, afin de mieux comprendre le monde du cinéma, elle suit des cours de théâtre et réalise des formations psychophysiques destinées aux comédiens.

Irina Starshenbaum sur la scène du Théâtre de la Taganka Sergueï Piatakov/Sputnik Sergueï Piatakov/Sputnik

La première étape sur le chemin du cinéma a consisté à travailler à la télévision. Irina a obtenu un emploi de présentatrice et a dans le même temps participé à plusieurs productions de théâtrales.

Cadre tire du film Eau noire Roman Karimov/ART LIGHT Roman Karimov/ART LIGHT

Elle est apparue pour la première fois dans le projet Délocalisation, suivi presque immédiatement par Eau noire, un film d’horreur campé dans la province russe. Mais dès le premier jour, il s’est avéré qu’Irina était mal à l’aise face à la caméra. De plus, une grande partie du film a été tournée près de Saint-Pétersbourg, dans de l’eau glacée.

Cadre tiré du film de science-fiction russe Invasion Fiodor Bondartchouk/Vodorod, 2019 Fiodor Bondartchouk/Vodorod, 2019

Ayant un temps envisagé de renoncer à devenir actrice, elle se ravise et qualifie aujourd’hui ce projet de « baptême du feu », une étape très importante pour travailler dans le cinéma. Un test grandeur nature en comparaison avec lequel les autres épreuves semblent insignifiantes…

Irina Starshenbaum avec l'acteur Alexandre Petrov Evguieni Biatov/Sputnik Evguieni Biatov/Sputnik

Presque immédiatement, Irina a reçu le rôle principal dans le blockbuster du réalisateur russe Fiodor Bondartchouk Attraction. Ce film fantastique, qui parle d’un vaisseau extraterrestre qui atterrit dans un quartier résidentiel de Moscou, a immédiatement connu un grand succès. Le film a fait un carton au box-office et a été projeté dans les pays de la CEI et d’Asie, propulsant instantanément ses acteurs dans la célébrité.

Irina a noué une relation amoureuse avec son collègue de plateau, Alexandre Petrov. Tous deux ont joué dans plusieurs autres films au box-office, dont La glace et T-34, machine de guerre. L’idylle a duré jusqu’en 2019 : les acteurs ont annoncé leurs fiançailles, mais le mariage n’a pas eu lieu. Depuis lors, Irina s’abstient de tout commentaire sur sa vie personnelle et dans toutes ses interviews, le sujet est tabou.

Irina Starshenbaum au Festival de Cannes, 2018 Andreas Rentz/Getty Images Andreas Rentz/Getty Images

Irina a tourné dans les projets les plus divers : des blockbusters, des séries (Femme gardée, dont les droits ont été achetés par Amazon Prime), des projets plus intimistes et des adaptations cinématographiques (Obchtchaga). Dans Obchtchaga, Irina incarne la première féministe soviétique, une étudiante indépendante qui construit sa vie dans les années 1980. Elle a été invitée à jouer le rôle par le réalisateur Roman Vassianov, qui avait auparavant travaillé à Hollywood.

Cadre tiré du film Shoshana Michael Winterbottom/Bartlebyfilm, 2023 Michael Winterbottom/Bartlebyfilm, 2023

Irina a obtenu son premier rôle principal dans un film anglophone à l’affiche de Shoshana de Michael Winterbottom, qui sortira cette année. Elle était accompagnée des stars britanniques Douglas Booth et Harry Melling. Pour ce projet, Irina a spécialement étudié l’hébreu afin de prononcer ses tirades sans hésitation.

Irina Starshenbaum (au centre) à la projection du film Leto de Kirill Serebrennikov lors du 71e Festival de Cannes, 2018 Andreas Rentz/Getty Images Andreas Rentz/Getty Images

Winterbottom a remarqué Irina dans le film Leto (L’Été) de Kirill Serebrennikov, présenté au Festival de Cannes en 2018. « Son producteur m’a écrit et m’a demandé d’envoyer un lien vers l’un de mes derniers films. Ensuite, nous avons parlé sur Zoom, et Michael a dit : "Irina, je veux te proposer ce scénario". Je l’ai lu, j’ai beaucoup apprécié. C’est le scénario le plus inhabituel de ma vie ! », se souvient Starshenbaum.

Jemal Countess/Getty Images Jemal Countess/Getty Images

Ce projet n’est pas le premier film occidental dont elle est à l’affiche. Avec Nastassja Kinski, elle était au casting de Dark Satellites, basé sur les œuvres de l’écrivain allemand Clemens Meyer.

Son dernier projet est le film de science-fiction The Primary Talent, en cours de post-production, dans lequel Irina a joué aux côtés de Giancarlo Giannini et Jan Bijvoet. The Primary Talent raconte l’histoire d’un acteur et d’un détective qui démêlent ensemble une mystérieuse affaire de meurtre.

