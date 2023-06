L'anniversaire du légendaire camp Artek sera fêté à Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Baignades dans la mer, compétitions sportives, chants autour du feu de camp, rencontres de nouveaux amis, y compris d'autres pays... Fondé à l'époque soviétique sur la côte de Crimée, le camp pour enfants Artek, qui fonctionne à ce jour, est une véritable légende qui ne peut être oubliée par quiconque l'ayant déjà visité au moins une fois.

Le 16 juin, la Maison russe des sciences et de la culture à Paris fêtera son anniversaire. À cette occasion, les anciens résidents d'Artek de France appartenant à différentes générations se réuniront pour se remémorer les moments chaleureux de leurs voyages et regarder le film thématique russe Artek. Le grand voyage, qui raconte les aventures d'enfants modernes qui se retrouvent dans l'Artek du passé.

Ceux qui n'ont pas encore eu la chance de visiter ce camp de vacances mythique pourront apprendre toutes les informations nécessaires sur ses programmes et activités auprès des représentants du Conseil de coordination des compatriotes russes invités à l'événement.

Artek a été fondé à l'été 1925 sur la côte de la mer Noire, à 12 km de la célèbre station balnéaire de Yalta, dans le but de soigner et de récompenser les enfants du nouveau pays soviétique après les années difficiles de la guerre civile. Les premiers résidents d'Artek vivaient dans des tentes en toile ordinaires, qui ont ensuite été remplacées par des bâtiments en contreplaqué. Le camp s'est rapidement agrandi, acquérant des édifices résidentiels, des terrains de sport, des parcs et des zones de loisirs. La principale différence entre Artek et les autres camps de pionniers (scouts soviétiques) de l'URSS était qu'il recevait des enfants toute l'année, et pour ne pas interrompre leurs études, le camp s’est doté de sa propre école.

Le séjour à Artek – absolument gratuit – n'était attribué qu'aux meilleurs pionniers du pays. De plus, de petits étrangers en ont également bénéficié – il s'agissait des enfants de participants à la résistance antifasciste en Europe, des dirigeants des mouvements de libération nationale en Asie, en Afrique et en Amérique latine, des militants d'organisations publiques de combattants contre le nazisme et d'anciens prisonniers des camps de concentration.

Aujourd'hui, Artek est un grand centre international pour enfants, composé de 9 camps séparés, qui ont récemment subi une reconstruction complète. De 2014 à 2022, Artek a accueilli 8 410 enfants de 94 pays. Les séjours y sont encore pour la plupart gratuits et sont accordés comme une récompense aux enfants pour leurs réalisations dans divers domaines d'activité.

