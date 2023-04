Mars, Vénus, Uranus… À la découverte des «villages spatiaux» de Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les Martiens sont parmi nous, et ce n’est pas une blague. Si vous regardez la carte de Russie, vous verrez des dizaines de municipalités portant des noms spatiaux. On trouve ainsi dans différentes régions des « Mars », des « Vénus », des « Jupiter », des « Lune », et des « Orion ». Cependant, vous ne trouverez aucune trace de développement spatial ou de formation des astronautes en ces lieux. Alors, quel est leur lien avec l’espace ?

« Système solaire » sur Terre

Au nord-ouest de Moscou, près de l’ancienne ville de Rouza, se trouve un panneau indiquant le village de « Mars », et il est tout simplement impossible de passer à côté sans prendre une photo. À ce jour, seuls quelques dizaines de « Martiens » y sont recensés et il n’y a pas de sites touristiques sur place.

Le village de Mars dans la région de Moscou Mark Nakoïkher (CC BY-SA 4.0) Mark Nakoïkher (CC BY-SA 4.0)

Cependant, il existe des villages portant le même nom dans les régions de Rostov, Oriol, Nijni Novgorod, Kirov, Kalouga, Kourgan, ainsi qu’en Bachkirie. Et tous ces lieux sont nommés d’après la Planète rouge.

La deuxième planète la plus populaire en termes de toponymie est Vénus. Il existe des villages nommés en son honneur près de Samara, non loin d’Orenbourg et en Mordovie. Le Vénus situé en périphérie de Lipetsk est devenu dans les années 1970 une partie de la ville elle-même.

Le village de Mars dans la région d'Oriol Ivan Krivoсheïev (CC BY-SA 4.0) Ivan Krivoсheïev (CC BY-SA 4.0)

Plusieurs villages de Bachkirie et de la région de Briansk portent le nom de Jupiter, et dans la région d’Orenbourg il existe plusieurs hameaux nommés Uranus ; au Tatarstan, un village est nommé Neptune. Près de Smolensk et de Toula, il y a des colonies appelées Lune. Et la Tchouvachie et la Mordovie ont chacune un village nommé Étoile polaire.

Rêves d’Espace

Toutes ces municipalités sont apparues dans les années 1920 et 1930, lorsque le jeune État soviétique a activement pris en main l’alphabétisation de la population. L’historien russe soviétique Valentin Prokhorov, qui a étudié la toponymie des régions de Lipetsk et de Voronej, a écrit que les noms « cosmiques » étaient associés à la diffusion des connaissances athées et des sciences naturelles à la campagne.

Le village de Mars dans la région de Rostov V. Kozlov/Sputnik V. Kozlov/Sputnik

L’un des leitmotivs de cette période était le travail du scientifique Konstantin Tsiolkovski sur l’exploration spatiale, qui a été romancé et a inspiré la culture populaire.

En 1924, le film Aelita, basé sur un récit d’Alexeï Tolstoï consacré à un vol vers Mars et aux plans des héros visant à y réaliser une révolution, est sorti. En 1935, Vol spatial, qui évoque une expédition sur la Lune, et dont le scénario a été écrit sous la direction de Tsiolkovski en personne, a été réalisé. Ces films ont obtenu un énorme succès.

Venera (Vénus), quartier de la ville de Lipetsk @olessacherk

Des municipalités ont donc été nommées conformément à l’esprit de l’époque et existent encore à ce jour.

