Qui sont les Tatars de Sibérie?

Les ancêtres des Tatars de Sibérie étaient diverses tribus turciques du Khanat de Sibérie. Ce dernier est né des vestiges de la Horde d’or et a disparu au XVIe siècle avec l’arrivée des Russes. Les Tatars de Sibérie modernes sont aujourd’hui environ un demi-million. Ils pratiquent l’islam et parlent encore différents dialectes.

Les Tatars constituent la deuxième ethnie de Russie (4,7 millions de personnes) après les Russes. La plupart vivent dans la République du Tatarstan et dans les régions voisines, le long de la Volga, mais jusqu’à un demi-million d’entre eux sont des autochtones de Sibérie.

Comment les Tatars se sont-ils retrouvés en Sibérie ?

Les vastes territoires de la Sibérie sont habités, en plus des Russes, par différents groupes ethniques autochtones, dont beaucoup s’avèrent être des peuples turciques. Les ancêtres des Tatars de Sibérie étaient diverses tribus du khanat de Sibérie. Ce dernier était issu des vestiges de la Horde d’or et a disparu au XVIe siècle avec l’arrivée des Russes.

Les habitants du khanat de Sibérie ne s’appelaient pas eux-mêmes Tatars, mais « Nougaï », « Kourdak » et « Kyptchak ». Leur religion d’État était l’islam, comme pour la plupart des Tatars.

Les Tatars de Sibérie appelaient leurs villages « aoul » et « iourt ». Par exemple, le village Iourty-Konstantinovy signifie simplement « maison des Konstantinov », et Aoul-Bergoul est un village situé sur les rives du lac Bergoul. On trouve de tels noms dans les régions de Tioumen, d’Omsk, de Tomsk, de Novossibirsk, de Kourgan et de Kemerovo. Ce qui les distingue des autres localités russes, c’est la présence d’une mosquée, et non d’une église orthodoxe, et de nombreuses maisons peintes en vert, la couleur traditionnelle de l’islam.

Initialement, « Tatars » était le nom que se donnaient uniquement les habitants du khanat de Kazan (aujourd’hui capitale de la République du Tatarstan), qui a vu le jour dans la région de la Volga également lors de l’effondrement de la Horde d’or et qui a été annexé à la Russie au XVIe siècle. Par la suite, les Russes ont commencé à appeler « Tatars » de nombreux peuples turciques qui vivaient dans l’Empire. Les Koumyks étaient ainsi nommés Tatars du Caucase, les habitants de l’Altaï – Tatars de l’Altaï et les peuples de la Sibérie occidentale – Tatars de Sibérie.

Quelle langue parlent les Tatars de Sibérie ?

La langue des Tatars de Sibérie fait l’objet d’un débat dans les milieux universitaires. La plupart des linguistes la considèrent comme un dialecte de la langue tatare, mais certains chercheurs la jugent comme une langue à part entière.

L’Institut de linguistique de l’Académie des sciences de Russie définit quant à lui le tatar de Sibérie comme « un ensemble de dialectes répartis en Sibérie occidentale et méridionale et réunis en trois groupes : de Tobol-Irtych, de Barabinsk et de Tomsk ».

Il existe également de nombreux parlers au sein de ces groupes. En raison de l’éloignement des localités les unes des autres, tous ces parlers et dialectes se sont formés séparément.

Ce n’est qu’à l’époque soviétique que tous les habitants du pays ont appris à lire et à écrire, et c’est le tatar de Kazan qui a été enseigné à l’école aux Tatars de Sibérie (en plus du russe, bien sûr).

Ainsi, à l’heure actuelle, on ne trouve des locuteurs de l’ancien tatar de Sibérie que dans quelques villages très reculés.

Quelles sont les croyances des Tatars de Sibérie ?

Les Tatars de Sibérie, comme ceux de la Volga, sont majoritairement des musulmans sunnites. Cependant, ils organisent des festivals religieux, mais aussi traditionnels, consacrés au culte de la nature.

Ainsi, les Tatars de Sibérie célèbrent Amal ou Emel (plus connu sous le nom de Navrouz), fête dédiée à l’avènement du printemps. Elle tombe le jour de l’équinoxe de printemps, le 21 mars.

Certains Tatars de Sibérie, qui vivent sur les rives des cours d’eau, célèbrent au printemps « l’adieu à la glace ». Ils fabriquent une petite poupée, la placent dans une embarcation et la laisse s’en aller avec le courant.

Ils respectent également la principale fête de l’année, célébrée par tous les Tatars, Sabantouï, « la fête de la charrue ».

