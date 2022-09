La Russie se dotera dès 2023 de son premier campus de niveau mondial

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Conformément au projet national Science et universités, la Russie accueillera à l’horizon 2030 au moins 25 campus de niveau mondial. Le premier d’entre eux, celui de l’Université technique d'État de Moscou-Bauman, ouvrira ses portes dès le 1er septembre 2023, rapporte le journal RBC, se référant à la déclaration faite par le vice-premier ministre russe Dmitri Tchernychenko.

Le nouveau campus s’étendra sur 169 000 m². Son pôle résidentiel sera capable d’accueillir 2 300 étudiants, quant aux laboratoires de recherche scientifique, ils correspondront aux exigences du nouveau niveau d’enseignement. Toutefois, l’année prochaine, seule une partie des bâtiments sera mise en exploitation, à savoir le Corpus technologique, le complexe avec les cités universitaires et le centre éducatif et de loisirs, le Centre des systèmes de transport et de technologie, ainsi que le Centre des systèmes et technologies biomédicaux. Cependant, le développement du campus ne s’arrêtera bien évidemment pas là et six sites supplémentaires entreront en service en 2024.

À ce jour, le projet est finalisé à près de 50%. Sa réalisation est placée sous le contrôle du premier ministre du pays en personne.

Outre ce campus, celui interuniversitaire de Tomsk, en Sibérie, est en cours de construction.

