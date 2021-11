OPINION: Pourquoi novembre est ce qui peut arriver de pire en Russie

Le mois le plus sombre et le plus glauque de l'année provoque une dépression et des sautes d'humeur aux allures de montagnes russes : même les hivers enneigés rigoureux semblent attrayants en comparaison!

Une de mes amies m'a dit un jour qu'elle adorait le mois novembre. Son anniversaire est en novembre, et elle aime la façon dont le temps change chaque jour, nous enchantant avec une nature aux mille facettes. Pour elle, ce mois est comme un point de croisement entre l'automne doré et l'hiver blanc comme neige. Les feuilles jaunissent, mais toute ce décor nous donne un sentiment de changement imminent et de nouveau départ - une condition paisible dans laquelle vous vous plongez, pendant que vous méditez sur la vie, assis avec votre tasse de thé ou marchant le long des rues vides… C'est ce que mon amie disait, du moins.

Tout cela semble super poétique, non ?

Sauf que c’est du grand n’importe quoi. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un faisait l'éloge de novembre au lieu de dire que cela lui donnait envie de recroqueviller et de mourir.

Alors je vous explique un peu tout ça.

Pourquoi novembre est-il si atroce ?

La Russie est un pays énorme, comme vous le savez. Beaucoup de régions, comme l'Oural, la Sibérie et d'autres territoires du nord, sont déjà plongées dans l’hiver et recouvertes de neige en novembre. Cependant, les choses sont différentes quand vous êtes plus à l'ouest et/ou au sud. Prenez Moscou, par exemple. La neige n'est pas encore arrivée ou fond si rapidement que vous ne ressentez jamais vraiment l’esprit magique de Noël. Et, pour aggraver les choses, il fait déjà extrêmement froid et sombre.

Les Russes passent la majeure partie du mois de novembre dans une obscurité abjecte. Imaginez : vous vous réveillez pour aller au travail, il fait noir. À 17h30, alors que vous rentrez chez vous, il fait à nouveau nuit. Oh, et ai-je mentionné le froid ? Et ce n'est pas le genre de froid auquel on peut s'attendre. Hier encore, vous étiez plein d’insouciance, vêtu d'un léger manteau, et il faisait un sympathique +10℃... aujourd'hui, nous plongeons bien en dessous de zéro, et il y a soudain des glaçons partout - y compris pendus sous votre nez.

« Allez, c’est pas si terrible ! », me diront sans doute les plus optimistes d'entre vous. Mais novembre a un autre atout dans sa manche : des vents forts et violents, qui pénètrent vos vêtements jusqu'à la peau. Comme l'a écrit un site Web de Moscou dans ses prévisions météo : « Le vent soufflera à travers la chair des Moscovites jusqu’à leurs os ».

Alors imaginez un peu. Les feuilles sont tombées et les arbres restent secs et sombres, le ciel de plomb sombre semble si bas qu’on le dirait pendu à quelques centimètres au-dessus de votre tête. La pluie « romantique » de novembre se transforme soudainement en un million de flèches froides et acérées essayant de vous transpercer de toutes les directions (grâce au vent), aucun parapluie ne pouvant résister à un tel assaut.

Mais l'hiver vaut-il mieux ?

Bonne question. Soyons rigoureux :

– Quand tout est recouvert de neige, il fait plus chaud. De plus, la neige rend tout ce qui se trouve à l'extérieur plus lumineux. Même la nuit, elle reflète l'éclairage artificiel et tout semble en quelque sorte plus joyeux.

– Avec l’arrivée de l’hiver, on s’habitue progressivement au froid, et on commence à s’habiller plus chaudement.

– Et puis, bien sûr, il y a les décorations de Noël/Nouvel an, qui vous aident à faire face à la triste réalité.

Comment survivre au mois de novembre en Russie ?

Grâce au système de chauffage central russe ! Grâce à lui, votre maison est déjà chauffée et étouffante dès la mi-septembre (on allume le chauffage central si la température moyenne reste autour de 8°C pendant cinq jours consécutifs). Mais il y a aussi un côté négatif à cela. Bien que vous puissiez porter des shorts à l'intérieur, vous devez mettre plusieurs couches de vêtements pour vos promenades dans la pénombre de novembre. Ces chutes de température constantes augmentent le risque de maladie.

Voici un conseil d’une amie qui marche 10 km par jour quoi qu'il arrive : habillez-vous chaudement ! C'est simple, mais génial. Quand il ne neige pas, certaines personnes pensent qu'elles n'ont pas besoin de porter des manteaux d'hiver. Alors enfilez votre doudoune, n'oubliez pas le bonnet, l'écharpe et les gants. Enfin, couvrez vos chevilles ! Porter des chaussures confortables et chaudes est une bonne idée.

Toute activité physique vous apportera la joie dont vous avez tant besoin en ces jours lugubres. Allez à la salle de sport, transpirez et suez à la maison, faites du yoga, de la méditation, des exercices de respiration et d'autres trucs qu'on conseille sur Instagram. Certains d'entre eux fonctionnent pour de vrai.

La maison devrait être votre refuge douillet, alors allumez des bougies, buvez du thé, lisez ces livres sur le hygge dont tout le monde raffole. Dégustez lentement votre compote de pommes de la datcha... et faites cuire des tartes.

Certains Russes timorés partent pour des pays plus chauds en novembre, mais nous ne cautionnons pas ces actes de lâcheté ! S'il vous arrive d'être en Russie à cette période de l'année, vous devez serrer les dents, allumer votre visage grincheux et… assumer. L'hiver approche à grands pas, après tout. Et des endroits comme Moscou et Saint-Pétersbourg sont parmi les plus festifs que vous puissiez imaginer pendant les fêtes de fin d’année.

