Les liaisons aériennes directes entre Russie et Tunisie rétablies

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dès ce mois-ci, des vols directs seront à nouveau proposés aux voyageurs entre la Russie et la Tunisie, informe l’Association des tour-opérateurs de Russie (ATOR).

La compagnie tunisienne Nouvelair assurera en effet la liaison entre, d’un côté, Moscou et Saint-Pétersbourg, et de l’autre, la station balnéaire de Monastir. Depuis et à destination de l’aéroport moscovite de Vnoukovo, les vols reprendront le 19 août à raison de deux trajets par semaine : le mercredi et le samedi. En ce qui concerne la « capitale du Nord », elle bénéficiera d’un premier vol en ce 17 août, suivi d’un autre avant la fin du mois ; puis, à compter de septembre, deux vols hebdomadaires seront également réalisés.

À noter qu’il s’agit pour l’instant de vols charters (les billets ne sont disponibles qu’auprès d’agences de voyages, et non de la compagnie aérienne elle-même ou d’agrégateurs de vols), mais laissant entrevoir une possible amélioration, sur le long terme, des liaisons entre les deux pays.

« Cette "première hirondelle", bien qu’en fin de saison, donne de l’espoir pour le rétablissement des vols réguliers et charters vers les stations balnéaires de cet État d’Afrique du Nord dès le printemps de l’année prochaine », note ainsi l’ATOR.

Dans cet autre article, nous vous annoncions l’arrivée, sur le marché russe, des smartphones de la marque française Wiko.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Installer un service VPN sur votre ordinateur et/ou votre téléphone pour avoir accès à notre site dans le cas d’un blocage dans votre pays

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.