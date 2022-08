La Russie ouvrira des magasins duty free pour étrangers, semblables aux mythiques Beriozka d’URSS

Konstantin Kokochkine/Global Look Press

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 27 juillet en Russie, a été publiée une ordonnance, consultable sur le site officiel de l’information législative, prévoyant l’établissement prochain de commerces hors taxes destinés à certaines catégories de ressortissants étrangers.

Détenues par une entité juridique russe, ces boutiques seront cofondées par le Département principal de production et de commerce pour le service du corps diplomatique sous l'égide du ministère russe des Affaires étrangères. Pour l’instant, deux établissements de ce type sont en projet, l’un à Moscou, l’autre à Saint-Pétersbourg.

La gamme des produits proposés, allant des smartphones au tabac, en passant par les bijoux, montres, alcool et friandises, sera quant à elle exclusivement réservée aux employés des représentations diplomatiques, consulaires et d’États, tout comme aux membres de leur famille résidant avec eux, ainsi qu’à ces institutions en tant qu’organes : représentations diplomatiques, institutions consulaires, représentations d’États auprès d’organisations internationales, organisations internationales ou leurs représentations situées sur le territoire de la Fédération de Russie.

Les achats pourront par ailleurs être effectués en roubles, mais aussi en dollars et euros, et uniquement sur présentation des documents prouvant l’appartenance à l’une des catégories susmentionnées. Le ticket de caisse portera de son côté l’inscription Duty Free et diverses données concernant le client, tandis que la liste des transactions sera transmise au ministère russe des Affaires étrangères sur une base mensuelle.

« Le travail sur cette ordonnance a été mené sur plusieurs années et a été initié à la suite de nombreux appels lancés par des représentations diplomatiques étrangères se référant aux pratiques internationales généralement acceptées », a commenté Viatcheslav Fatine, directeur par intérim du Département principal de production et de commerce pour le service du corps diplomatique sous l'égide du ministère russe des Affaires étrangères

À noter que ce système n’est pas sans rappeler les fameux magasins Beriozka, fondés en 1961, encore sous l’URSS. Ces boutiques, accessibles uniquement aux étrangers et à la nomenklatura soviétique, offraient des marchandises déficitaires dans le pays, qu’il s’agisse de vêtements, appareils électroniques ou bien de chocolat.

Dans cet autre article, apprenez-en justement plus sur les magasins Beriozka, îlots de capitalisme au beau milieu de l'URSS.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.