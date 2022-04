Boudionovka: l'histoire d’un symbole de la révolution russe  

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« T’es-tu porté volontaire ? » Dmitri Moor Dmitri Moor

« T’es-tu porté volontaire ? » : l'affiche de Dmitri Moor datant de la guerre civile russe (1918-1920) est probablement l'une des plus célèbres au monde. On y voit un soldat de l'Armée rouge portant un chapeau, qui est resté connu dans l'histoire sous le nom de Boudionovka.

Un commandant de l'Armée rouge МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Le chapeau a été approuvé en 1918 comme couvre-chef d'hiver de l'Armée rouge des ouvriers et des paysans. L'ordonnance du Conseil militaire révolutionnaire décrivait en détail à quoi aurait dû ressembler cette partie de l'uniforme : « Une casquette épousant la forme de la tête, effilée vers le haut et ressemblant à un casque, repliée vers l'arrière : un couvre-nuque et une visière ».

Une famille soviétique Archives de Vladimir Karlov/russiainphoto.ru

Elle était cousue à partir de six morceaux identiques de tissu kaki. Une étoile colorée à cinq branches (bleue ou rouge) était cousue sur le devant et une cocarde de couleur cerise y était attachée. Les premiers insignes représentaient une charrue et un marteau, et plus tard - le symbole de l'URSS, la faucille et le marteau.

Des soldats de la première armée de cavalerie de Boudionny lors d’un rassemblement Petr Otsup/Archives d'État de documentation cinématographique et photographique de Saint-Pétersbourg/russiainphoto.ru

Les origines de l'apparition d'un tel couvre-chef font encore débat. Selon certaines informations, un casque en tissu de cette forme aurait été fabriqué à l'époque tsariste, il était censé être utilisé lors du défilé en l'honneur de la victoire de la Première Guerre mondiale. Cependant, le défilé n'a pas eu lieu - la Révolution de 1917 a commencé et les casques sont restés dans des entrepôts. Et les bolcheviks les ont simplement « recyclés » en attachant une étoile rouge.

Des soldats de l'Armée rouge. Un photo-montage Boris Ignatovitch, Varvara Stepanova/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Pourtant, cette version n'a pas été confirmée, et les historiens sont donc enclins à croire que ce couvre-chef a été inventé sous les bolcheviks. De plus, un concours a été annoncé pour la conception de la future Boudionovka, auquel ont participé des artistes bien connus, dont Boris Koustodiev.

Domaine public Domaine public

La forme de la Boudionovka ressemble à de vieux casques qui étaient portés par des héros des contes russes, et au début, la Boudionovka était appelée « casque de preux ».

Les Bogatyrs Viktor Vasnetsov/Galerie Tretiakov Viktor Vasnetsov/Galerie Tretiakov

Des casques similaires sont représentés par Viktor Vasnetsov dans le tableau Les Bogatyrs. Par conséquent, selon une des versions, c'est Vasnetsov qui aurait « inventé » le design de la Boudionovka. Cependant, il n'y a aucune preuve de cela.

Célébration d'un anniversaire de la Grande Révolution socialiste d'Octobre Gueorgui Zelma Gueorgui Zelma

Tout au long de la guerre civile, les unités de l'Armée rouge portaient des Boudionovkas sur la tête. Cependant, son surnom est apparu après la guerre.

Mikhaïl Frounze\Semion Boudienny Domaine public Domaine public

Le casque a été mis à la disposition de plusieurs armées - dont le front Sud de Mikhaïl Frounze (photo de gauche) et l'armée de cavalerie de Semion Boudionny. Au début, la coiffe était appelée du nom du chef militaire – « Frounzevka » et « Boudionovka », respectivement.

Semion Boudienny et Mikhaïl Kalinine parmi des sénateurs américains sur la Place rouge Petr Otsup/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Mais c'est le nom « Boudionovka » qui est resté à la postérité, peut-être à cause d'un amour populaire particulier pour Semion Boudionny. Sur la photo ci-dessous, Boudionny lui-même (troisième à partir de la gauche) est photographié avec une Boudionovka parmi un groupe de sénateurs américains sur la Place Rouge.

Mais la Boudionovka n'est pas seulement un couvre-chef, c’est devenu un symbole de la révolution et de la lutte des Rouges, un emblème politique important qui a été activement utilisé par la propagande soviétique. La Boudionovka était principalement montrée lors des défilés en l'honneur de l'anniversaire de la Révolution - même sous une forme aussi exagérée.

Scène du film Le Soleil blanc du désert Vladimir Motyl/Lenfilm; Mosfilm, 1969 Vladimir Motyl/Lenfilm; Mosfilm, 1969

La Boudionovka était portée par les héros des films soviétiques populaires - le soldat de l'Armée rouge Petroukha dans Le Soleil blanc du désert.

Сadre tiré du film Les Noces à Malinovka Andreï Toutychkine/Lenfilm, 1967 Andreï Toutychkine/Lenfilm, 1967

… Autre exemple, le grand-père Netchipor dans le film Les Noces à Malinovka met et enlève une Boudionovka, en fonction de qui (troupes blanches ou rouges) établit son pouvoir sur son village.

Сadre tiré du film Les Justiciers insaisissables Edmond Keossaian/Mosfilm, 1966 Edmond Keossaian/Mosfilm, 1966

Ou encore les célèbres jeunes héros de la lutte révolutionnaire du film Les Justiciers insaisissables.

En 1940, la Boudionovka a cessé de faire partie de l'uniforme - elle a été remplacée par une chapka plus chaude avec des oreillettes. Cependant, c’était déjà devenu un attribut national indispensable. Elle a été portée lors de diverses manifestations. Et les enfants jouaient en portant la Boudionovka de leur grand-père.

Un vendeur de souvenirs Boris Kavachine/TASS Boris Kavachine/TASS

On peut dire que la Boudionovka est l'un des objets russes les plus emblématiques. « Où commence la Patrie? / Des fenêtres qui illuminées au loin / Dans la vieille Boudionovka de mon père / Que nous avons trouvée quelque part dans le placard », dit la célèbre chanson soviétique du film Le Glaive et le bouclier...

Lors d'une fête militaro-historique dédiée au 72e anniversaire de la défaite des troupes nazies près de Moscou Artem Géodakyan/TASS Artem Géodakyan/TASS

Elle peut souvent être vue dans des reconstitutions militaires et des défilés.

Un fan russe soutenant son équipe nationale Vladimir Pesnia/Sputnik Vladimir Pesnia/Sputnik

Désormais, la Boudionovka est perçue comme un attribut indispensable de l'image « russe » - avec le kokochnik (diadème) et la chapka. Elle est également portée par les supporters lors des matchs impliquant la Russie.

Maxim Chemetov/TASS Maxim Chemetov/TASS

Et même les designers créent des couvre-chefs à la mode de style militaire basées sur la Boudionovka - la photo montre un exemple de la collection 2008 de Marianna Rosenfeld ("ROSENFELD").

