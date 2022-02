Combien toucheriez-vous si vous étiez retraité en Russie?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Qu'est-ce qu'une pension en Russie ?

C'est le nom du versement mensuel et à vie des fonds de pension publics ou privés dont bénéficie une personne lorsqu’elle atteint un âge officiellement reconnu comme ne permettant plus de travailler. Cependant, selon la loi, cela ne signifie pas (et c'est certes un peu déroutant) qu'une personne jugée non apte à travailler ne peut plus travailler ou doit démissionner. Elle peut prendre sa retraite même si elle a un emploi. Dans ce cas, elle recevra à la fois sa retraite et un salaire. En d'autres termes, il s'agit d'argent sur lequel on peut compter indépendamment de la présence ou de l'absence de revenus liées au travail.

Il existe plusieurs types de pensions, et celle que touche une personne dépend de nombreux facteurs : lieu de travail, ancienneté, invalidité, blessures militaires, récompenses d'État, etc. Mais le type de pension le plus courant en Russie est la pension de vieillesse, qui est versée par l'État et qui est appelée « d’assurance » (car elle est basée sur les principes de l'assurance).

À quel âge peut-on prendre sa retraite ?

Depuis 2019, après la réforme des retraites, cet âge augmente progressivement, de six mois chaque année. Les changements sont échelonnés jusqu'en 2028, pour qu'au final les femmes prennent leur retraite à 60 ans, et les hommes à 65 ans (avant la réforme, c'était 5 ans de moins pour tout le monde).

Et pour certaines catégories de citoyens (il y en a environ 30), il est possible de prendre une retraite anticipée. C'est, par exemple, le cas des mères de famille nombreuses, les travailleurs des industries dangereuses et des conditions difficiles du Grand Nord, des handicapés, etc.

Cependant, pour prendre sa retraite, il ne suffit pas de vivre jusqu'à un certain âge.

Comment est calculé le montant de la retraite ?

Pour bénéficier d'une retraite par capitalisation, vous devez accumuler une ancienneté minimale et des points dits de pension (il s'agit d'unités conventionnelles dans lesquelles chaque année travaillée est évaluée ; elles dépendent du montant des cotisations d'assurance que l'employeur verse). Plus l'ancienneté et les points sont élevés, plus la pension est importante.

Certains retraités touchent des suppléments. Parmi eux, par exemple, ceux qui ont déjà 80 ans, les retraités ayant une expérience professionnelle en zone rurale et dans le Nord, ou les retraités ayant des personnes à charge. Parfois, ces suppléments sont assez symboliques, mais parfois ils sont conséquents.

En 2022, la pension de vieillesse moyenne en Russie est de 18 500 roubles (211 euros).

Les plus grosses pensions du pays sont perçues par les représentants de professions extrêmes, les artistes du peuple, les députés, les juges et les astronautes. Ainsi, la pension d'un juge varie de 35 000 à 200 000 roubles (400 - 2283 euros) pour un député à la Douma d'État, elle est supérieure à 46 000 roubles (525 euros) et pour un astronaute, en moyenne, elle atteint 446 000 roubles (5 093 euros).

Et si la durée des cotisations et les points ne suffisent pas ?

Si la durée des cotisations et les points sont insuffisants, vous pouvez continuer à travailler jusqu'à ce que le montant minimum soit accumulé sur votre compte personnel (minimum en 2022 - 13 ans d'expérience et 23,4 points). Mais si une personne a un emploi non officiel ou n'en a tout simplement pas, elle recevra tout de même une pension. Seulement ce ne sera plus une retraite par capitalisation, mais une pension sociale (minimale), et l'âge de la retraite sera automatiquement repoussé de 5 ans.

Le montant d'une pension sociale en Russie est de 6 242 roubles (71 euros), ce qui est inférieur au minimum vital, dont le montant varie d'une région à l'autre. Par conséquent, la somme manquante pour arriver au minimum vital est versée au retraité. Si à Moscou, ce sera 21 193 roubles (242 euros), à Barnaoul la somme sera de 10 882 roubles (124 euros) et à Vladivostok de 12 119 roubles (138 euros).

Est-il possible de vivre avec une telle retraite ?

En 2019, la Chambre des comptes de la Fédération de Russie (un organisme d'audit de l'État) a calculé que les retraités russes étaient obligés de vivre avec 200 roubles (2,6 euros) par jour pour ne pas dépasser le montant de leur retraite. C'est la somme, selon leurs données, qu’il leur reste pour aller au magasin après avoir payé les factures de services publics et acheté des médicaments. Sans tenir compte des vêtements et des chaussures.

Conscientes de cela, certaines personnes réfléchissent bien avant la retraite à la façon dont elles subsisteront à leurs besoins au soir de leur vie, et investissent dans des fonds de pension privés. Ils sont contrôlés par de grandes entreprises, des banques ou des compagnies d'assurance, et une telle pension est appelée assurance de pension volontaire. Elle ne remplace pas la retraite garantie par l'État, mais constitue une option supplémentaire.

Il s'agit en fait d'une autre retraite, selon les conditions choisies par son futur bénéficiaire - avec un programme d'investissement sur mesure. Après avoir conclu le contrat, il apporte une contribution initiale, puis réapprovisionne le compte à la fréquence convenue. Ce fonds de pension privé investira votre argent dans des actions, des obligations et des métaux précieux à faible risque pour générer des revenus. Le schéma est le suivant : cotisez d'abord, puis prenez votre retraite, et la caisse vous verse l'argent cotisé tous les mois.

« Au moment où la pension sera payée, le montant sur le compte sera supérieur à mes cotisations, explique Oleg Tikhomirov, qui a un compte auprès d'un fonds non étatique. « Si je veux retirer de l'argent au moment de la cotisation, le fonds peut imposer une amende : je recevrai moins que ce que j'ai cotisé. [...] Si je ne vis pas assez pour toucher ma pension, il n'y aura pas d'amende : les héritiers recevront l'intégralité du montant accumulé. »

Cependant, le pourcentage de ceux qui épargnent pour une deuxième retraite est faible. Cette méthode a ses inconvénients et jouit d’une faible confiance parmi les Russes. Par exemple, une inflation élevée ronge la rentabilité à long terme, on ne peut pas changer de fonds plus d'une fois tous les cinq ans (sinon les revenus seront perdus) et le futur retraité ne peut pas toujours influencer ce dans quoi le fonds investira. Dès lors, il n'est pas rare d'entendre des commentaires comme celui-ci : « Quel stratagème douteux. Et que se passera-t-il si quelque chose arrive à ce fonds dans 20 ans ? Comme cela arrive tout le temps dans notre pays… À mon avis, il est plus facile et plus sûr d'épargner en investissant dans l'immobilier et d'en tirer un revenu à la retraite. »

