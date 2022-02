Que faut-il savoir sur l'équipe nationale russe aux JO d’hiver 2022 à Pékin?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Drapeau et hymne

En raison d'une interdiction imposée par l'AMA (Agence mondiale antidopage) à la suite de la découverte d'infractions, l'équipe nationale russe ne sera pas autorisée à participer aux Jeux olympiques sous son drapeau et son hymne avant le 16 décembre 2022. C'est pourquoi, comme lors des Jeux olympiques d'été de 2020 à Tokyo, les athlètes du pays se produiront sous le drapeau du Comité olympique russe (COR). Au lieu de l'hymne national russe, les cérémonies de remise des prix se feront également au son d’un morceau du Concerto pour piano n°1 de Piotr Tchaïkovski.

Les réseaux sociaux ont lancé un flash mob avec le hashtag #wewillROCyou (ROC étant la version anglaise de COR) pour soutenir les sportifs, et le DJ russe Smash a publié un mix de la chanson We Will Rock You de Queen et de la première symphonie de Tchaïkovski.

Le COR aux JO de Tokyo, en 2021 Patrick Smith/Getty Images Patrick Smith/Getty Images

Pour sa part, le champion olympique de patinage artistique Alexey Yagudin a initié une pétition pour soutenir les athlètes russes au sujet de l'interdiction d'utiliser les symboles officiels nationaux. Elle a été signée par plus de 35 000 personnes. Quoi qu'il en soit, les fans de l'équipe attendent avec impatience les bons résultats du collectif lors de la compétition.

« J'aimerais vraiment que les représentants des sports d'hiver aient la possibilité d’écouter plus souvent Tchaïkovski », a déclaré Stanislav Pozdniakov, à la tête du COR.

Avalanche Covid dans l'équipe nationale russe

Sefa Karacan/Agence Anadolu/Getty Images Sefa Karacan/Agence Anadolu/Getty Images

Plusieurs athlètes russes devant participer aux Jeux olympiques de Pékin ont cependant été testés positifs à la Covid-19.

Le premier à tomber malade, le 25 janvier 2022, a été le patineur artistique Mikhail Kolyada, 26 ans, médaillé d'argent olympique 2018 dans l'épreuve par équipe et médaillé de bronze aux championnats du monde. Il a été remplacé par Evgeni Semenenko, 18 ans, moins expérimenté, n’ayant jusqu’à présent à son actif que le bronze des Internationaux Patinage Canada et l'or des Championnats du monde par équipe et des Championnats juniors de Russie en 2021.

Evgeni Semenenko Alexandre Vilf/Sputnik Alexandre Vilf/Sputnik

Une autre perte notable est celle du médaillé d'argent en skeleton Nikita Tregubov et du numéro trois de l'équipe de cette même discipline, Vladislav Semenov. Ils seront remplacés par les athlètes Evgeniy Rukosuev et Daniil Romanov. Ce dernier n'a jamais participé à une Coupe du monde, mais ils espèrent tout de même réaliser une performance décente.

Daniil Romanov Anton Novoderejkine/TASS Anton Novoderejkine/TASS

Le biathlète Eduard Latypov a également été contrôlé positif. Heureusement, il s'est rétabli à temps pour prendre l'avion pour Pékin. Avant son confinement, il occupait la première place au sein du classement de la Coupe du Monde, mais a désormais été rétrocédé à la 13e. Cependant, l'entraîneur de l'équipe nationale russe masculine, Yuri Kaminsky, assure que Latypov a presque retrouvé sa forme et s’avère prêt pour les Jeux olympiques.

Eduard Latypov Sergueï Bobylev/TASS Sergueï Bobylev/TASS

Enfin, est tombée malade Valeria Vasnetsova, championne des Universiades et double championne du monde junior en biathlon. Elle a déjà été déplacée dans un hôtel de quarantaine et pourrait être remplacée par Evgenia Burtasova, double championne d'Europe et des Universiades d'hiver 2015. Vasnetsova n’a pas caché sa déception face à cette situation.

Valeria Vasnetsova Alexeï Filippov/Sputnik Alexeï Filippov/Sputnik

« Malheureusement, le rêve des Jeux olympiques reste juste un rêve [...] Peut-être qu'un jour je trouverai la force de me relever, mais ce sera une histoire complètement différente », a écrit l'athlète sur son Instagram.

Les favoris

Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov Alexandre Vilf/Sputnik Alexandre Vilf/Sputnik

La Russie vise 30 médailles et la troisième place au classement, a déclaré le chef du COR, Stanislav Pozdniakov. L'agence américaine Gracenote donne les mêmes prédictions.

La Russie a de bonnes chances de remporter des médailles en patinage artistique, en particulier dans le simple féminin, où se produiront Kamila Valieva, Alexandra Trusova et Anna Scherbakova (vous pouvez en savoir plus sur elles dans cet autre article).

Les champions du monde 2021 de patinage artistique en couple, Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov, ont également une chance de décrocher une médaille d'or.

L'équipe russe de hockey sur glace devrait elle aussi obtenir de bons résultats. Le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, Luc Tardif, a déclaré que si les joueurs peuvent éviter de contracter le coronavirus, la Russie sera l'un des favoris.

Alexander Bolshunov Sergueï Bobylev/TASS Sergueï Bobylev/TASS

L'espoir est en outre permis pour le skieur Alexander Bolshunov, champion du monde de skiathlon en 2021 et quadruple médaillé aux Jeux olympiques de 2018. On lui prédit plusieurs médailles.

Dans l'épreuve masculine de ski acrobatique libre, le leader de la saison devrait être Maksim Burov, triple champion du monde.

Maksim Burov Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Dans l'épreuve de snowboard slalom géant parallèle féminin, l’on mise enfin sur la victoire de Sofia Nadyrshina, la plus jeune gagnante de la Coupe du monde (à 17 ans). Elle a également remporté six médailles sur six aux Championnats du monde juniors et est la lauréate des Championnats du monde seniors 2021. Les médias russes qualifient déjà la jeune fille de « principal espoir du snowboard » aux prochains Jeux olympiques.

Sofia Nadyrshina Iouri Kodroun/Getty Images Iouri Kodroun/Getty Images

