Dix jeux de société soviétiques à essayer absolument

1. Code morse

RetroSound/Avito.ru RetroSound/Avito.ru

Ce jeu était utilitaire dans le sens où il avait pour objectif subtil de former dès l’enfance des pros du chiffrement. Le jeu a permis d'initier les enfants soviétiques aux bases de la communication radio et des messages chiffrés.

2. Bataille navale

Olga/Avito.ru Olga/Avito.ru

Ce n'est en aucun cas une invention soviétique car le jeu, dans son état le plus primitif, avec un stylo et du papier, a été créé bien avant l'introduction des appareils électroniques. Lorsque la version console du jeu a été introduite, elle a fait un carton en Union soviétique. La version électronique de fabrication soviétique avait des lumières et des effets sonores intégrés.

3. Gestionnaire

Anastassia/Avito.ru Anastassia/Avito.ru

En 1988, les Soviétiques ont « cloné » le Monopoly classique et l'ont transformé en un jeu de société avec une touche socialiste, bien que le jeu soit resté aussi compétitif que prévu à l'origine : le principe sous-jacent est resté le même.

4. Au volant

А.А/Avito.ru А.А/Avito.ru

Bien avant que le monde n'entende parler de Need for Speed, les enfants soviétiques faisaient des courses à leur manière. Ce simulateur de conduite sur table utilise un volant et un plateau circulaire pour créer l'illusion de la conduite.

5. Flipper

Nikolaï/Avito.ru Nikolaï/Avito.ru

Voici à quoi ressemblait le clone soviétique du célébrissime flipper. Le principe fondamental est resté le même, mais le style visuel était complètement différent. Ici, les dessins ont été inspirés par l'emblématique conte de fées folklorique russe Kolobok.

6. Rubik’s snake

Elena/Avito.ru Elena/Avito.ru

Nous connaissons tous le célèbre Rubik's cube qui a conquis le monde. Pourtant, son jeu jumeau appelé Rubik’s snake (serpent de Rubik) était tout aussi populaire chez les enfants soviétiques que l'original. Un joueur devait tordre et tourner différentes parties de l'ensemble pour créer différentes formes et figures.

7. Tour

Ivan/Avito.ru Ivan/Avito.ru

C'est un autre puzzle apparenté au Rubik’s snake. Le jeu consistait en une tour cylindrique avec des niveaux en rotation libre remplis de boules de différentes couleurs. Un joueur devait faire pivoter les niveaux manuellement, puis utiliser une cellule vide pour aligner toutes les boules verticalement par couleurs.

8. Labyrinthe

Avito.ru Avito.ru

Ceux-ci existaient sous toutes les formes. Le but du jeu était de diriger une balle au centre du labyrinthe. Les jeux de ce type avaient plus d'une boule et nécessitaient beaucoup d'habileté et de patience.

9. Foot

Alexeï/Avito.ru Alexeï/Avito.ru

Ce jeu avait un plateau représentant le terrain et chaque figurine de joueur était montée sur un ressort élastique. Pour « frapper » la balle, les joueurs devaient les tirer et les relâcher, libérant la figurine qui à son tour « tapait » la balle, la dirigeant vers les cages de l'équipe adverse. En raison de l'absence de filet de sécurité, les hors-jeu étaient monnaie courante…

10. Basketball

Pavel Lvovitch/Avito.ru Pavel Lvovitch/Avito.ru

Ce jeu de société n'avait pas de figurines ni de joueurs. Au lieu de cela, il était équipé d'un terrain, avec deux paniers protégés par un toit en plastique sur le dessus. Les joueurs devaient appuyer sur des boutons de chaque côté pour « frapper » la balle à l'aide d'un système mécanique installé dans le plateau de jeu.

