En images: quand les enfants soviétiques s'amusaient en plein air

Russia Beyond

Ils n'avaient pas de tablettes ni même de téléviseurs, et étaient donc incroyablement ingénieux lorsqu'il s'agissait de jouer en plein air.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À partir du début des années 1930, les autorités soviétiques ont introduit un programme spécial d'entraînement physique appelé « Prêt pour le travail et la défense », et de nombreux enfants en étaient ravis, et ce, alors qu’ils se préparaient littéralement pour le champ de bataille. Jouer à la guerre est à cette époque devenu très populaire.

Bien sûr, dans leurs jeux, les enfants utilisaient de faux pistolets, souvent en bois.

Après la Seconde Guerre mondiale, les enfants soviétiques ont cessé de jouer à une guerre abstraite, leurs jeux étant désormais axés sur la défaite des nazis. Bien sûr, personne ne voulait interpréter le rôle de ces derniers!

Bien sûr, les enfants soviétiques ne jouaient pas seulement à des jeux de guerre. Pour commencer à s'amuser, leur suffisait une simple balle en caoutchouc, ou tout autre objet, selon leur imagination!

Des activités plus sophistiquées étaient disponibles pour les enfants dans les camps de pionniers (scouts d’URSS) et les jardins d'enfants. Sur la photo ci-dessous, ils participent à un jeu de quilles.

Les fillettes soviétiques adoraient sauter à la corde. Elles s’y adonnaient tout le temps et partout – à l'école pendant les récréations, dans la rue après les leçons, toute la journée en vacances et même à la maison, au grand dam des autres résidents de petits appartements soviétiques et en mettant en danger les lustres.

Il était possible de participer à ce jeu non seulement en solo, mais aussi en compagnie – dans ce cas, deux amies berçaient la corde, tandis que d'autres sautaient par-dessus à tour de rôle. La gagnante était celle qui faisait le plus de sauts sans toucher la corde.

Plus tard, de nombreuses filles se sont mises à jouer avec des élastiques, ce qui était plus difficile et très intéressant. Elles étaient même autorisées à jouer dans les couloirs scolaires – les adultes comprenaient l'importance des activités physiques pour le repos de la jeune génération.

Comme toutes les autres petites filles du monde, les citoyennes de l'URSS jouaient beaucoup avec des poupées. Parfois, la poupée pouvait être « héritée » d'une sœur aînée ou même de plusieurs générations. On pouvait souvent trouver des poupées soviétiques avec des jambes ou des bras manquants et des orbites vides dans les décharges – cela avait l'air intimidant !

Chaque garçon soviétique rêvait quant à lui d'avoir une petite voiture à pédales, et les chanceux qui en possédaient une étaient considérés comme des demi-dieux. Dans la société communiste, partager un jouet avec des camarades était cependant une question d'honneur !

Néanmoins, si vous n'aviez pas de voiture, tout ce qui a des roues – un vieux caddie ou une poussette de bébé – suffisait à vous amuser.

Des bacs à sable existent encore dans les cours de nombreuses villes russes. Aujourd'hui, comme en URSS, c'est l'un des meilleurs moyens de passer du temps avec les enfants dans la rue, car ils peuvent rester assis là pendant des heures ! En URSS, ils avaient des moules en plastique avec lesquels ils sculptaient des gâteaux ou des animaux, et construisaient des châteaux.

Parfois, les enfants n'avaient même pas besoin de bacs à sable et de moules spéciaux... Ils pouvaient juste trouver une poignée de sable et prendre une vieille tasse !

Cependant, parfois, ces jeux sont devenus un processus d'ingénierie compliqué.

Dans l'espace confiné des cours d’immeubles, les jeux enfantins ne pouvaient que s’entrecroiser. Par exemple, sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir comment le football s’est mêlé au divertissement du dessin à la craie. Ce dernier passe-temps était très populaire car il n'était pas difficile de trouver une telle toile de bitume !

De nombreux enfants soviétiques rêvaient de devenir pilotes et étaient passionnés par l'aviation. Beaucoup d'entre eux construisaient donc leurs propres avions miniatures.

Mais même sans objets ni outils spéciaux, les enfants soviétiques pouvaient participer à de nombreux jeux de groupe. Par exemple, celui illustré ci-dessous s'appelle « Briser les chaînes ». Un membre d'une équipe doit essayer de briser les chaînes des mains de l'équipe adverse.

En plus des bacs à sable, de nombreuses cours soviétiques étaient équipées d’aires de jeux, composées de toboggans, barres de singe, balançoires et autres installations diverses.

Avec cet équipement, certains enfants réalisaient des cascades que les parents d’aujourd’hui ne sauraient supporter et tolérer.

Toutefois, les jeux des enfants soviétiques ne se limitaient pas aux aires de jeux. S'ils s'ennuyaient, ils pouvaient aller jouer dans des poubelles, dans des bâtiments abandonnés et bien d'autres endroits où ils n’étaient pas supposés être ! Les parents n'avaient pas le temps de les suivre partout, alors les enfants exploraient inlassablement le monde qui les entourait !

Dans cette autre publication découvrez neuf livres soviétiques pour enfants encore populaires de nos jours.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.