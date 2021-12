Dépistage de drogues et radiographie pulmonaire: nouvelles règles pour les expatriés en Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Que s'est-il passé ?

Le 29 décembre 2021, est entré en vigueur en Russie un arrêté du ministère de la Santé, modifiant considérablement les règles relatives aux examens médicaux des étrangers travaillant dans le pays. Il s'agit désormais d'une procédure obligatoire pour les migrants ainsi que pour les spécialistes hautement qualifiés et les cadres supérieurs des entreprises. Désormais, leur santé sera surveillée de plus près, et en cas de non-respect de toutes les procédures, ils seront privés de la possibilité de travailler sur le territoire fédéral.

Par exemple, ils devront se soumettre à des tests de dépistage de drogues, à des analyses d'urine et de sang, à des contrôles de maladies sexuellement transmissibles et à des radiographies.

Les nouvelles règles ont déjà incité dix associations d'entreprises, dont la Chambre de commerce américaine et l'Association des entreprises européennes, à s'y opposer dans un appel unifié : « Il y a longtemps qu'un texte législatif n'avait pas provoqué une telle vague d'incompréhension, de déception et d'indignation parmi des milliers de managers étrangers », a commenté Matthias Schepp, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie russo-allemande.

Qu'est-ce qui a changé exactement ?

Kirill Zykov/Agence Moskva Kirill Zykov/Agence Moskva

L'examen médical comprend désormais, entre autres, une radiographie pulmonaire et des analyses d'urine et de sang pour la recherche de substances narcotiques et psychotropes.

Les étrangers devront se soumettre aux examens d'un narcologue, d'un psychiatre, d'un infectiologue, d'un phtisiologue et d'un dermato-vénérologue.

Ils sont également tenus de réaliser des mesures biométriques et un enregistrement des empreintes digitales.

Outre les tests VIH, vous devrez subir des dépistages pour une liste de maladies infectieuses telles que la tuberculose, la syphilis, la lèpre et la Covid-19.

Vous disposez de 30 jours à compter de la date d'entrée en Russie pour effectuer cet examen médical.

Pour l'instant, un examen médical complet ne peut être effectué, tout compris, qu'au Centre multifonctionnel de migration de Sakharovo, près de Moscou. À Saint-Pétersbourg, c'est le Centre médical uni de la rue Krasnogo Tekstilchtchika qui s'en charge. Les informations relatives aux autres villes doivent être clarifiées séparément. Il n’est possible de soumettre tous les documents qu’en personne.

Selon le texte de l'ordonnance, les personnes peuvent être examinées dans n'importe quel établissement possédant une licence médicale, mais il est toujours nécessaire de se rendre séparément dans les dispensaires pour tuberculeux et toxicomanes, tandis que les résultats doivent tout de même être apportés au centre de Sakharovo.

Le certificat délivré sur la base de tous les examens est valable pendant 3 mois.

Cela signifie-t-il que tous ces examens doivent être effectués tous les 3 mois ?

Maxim Blinov/Sputnik Maxim Blinov/Sputnik

Au départ, c'est cette exigence qui a tant alarmé les ressortissants étrangers et provoqué une forte réaction des associations d'entreprises. Toutefois, le ministère de la santé a par la suite clarifié la situation : 3 mois est le délai pour soumettre les documents de l'examen médical aux autorités des affaires internes ; il n'est pas nécessaire de répéter toute la procédure tous les trois mois. « [Ces délais] ne signifient en aucun cas qu'il est nécessaire de se soumettre à un examen une fois tous les trois mois », a déclaré le service de presse du ministère.

Néanmoins, le ministère de la Santé n'explique ni dans quels cas il est nécessaire de se soumettre à nouveau à ces examens et tests médicaux, ni si cette procédure possède une quelconque périodicité.

Qui est concerné par les nouvelles règles ?

Ces règles s'appliquent à tous les étrangers travaillant en Russie et aux membres de leur famille âgés de plus de sept ans. Les exceptions sont les citoyens de la Biélorussie, ainsi que toute personne possédant un titre de résident (VNJ) ou un permis de séjour temporaire (RVP) russe.

Que se passe-t-il si je ne me soumets pas à un examen ou si une maladie est diagnostiquée ?

Andreï Nikeritchev/Agence Moskva Andreï Nikeritchev/Agence Moskva

L'arrêté stipule : « Si le résultat d’une analyse est positif ou si l’examen n'a pas été effectué, aucun certificat n’est délivré ». Or, l'absence de certificat est un motif d'expulsion du pays ou de réduction du séjour de l'étranger.

