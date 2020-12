En images: cette jeune Russe crée des autoportraits absolument surréalistes

Russia Beyond

Le compte Instagram de cette photographe autodidacte est le théâtre d'incroyables transformations – son visage et son corps commencent ici à mener une vie détachée dans des mondes fantastiques.

Une queue de sirène faite de feuilles mortes, un goûter avec un énorme tentacule de pieuvre, des boîtes de conserve à la place des yeux – ce sont probablement les scènes les plus banales de l'Instagram d'Alexandra Tchertoulova. La jeune femme est passée maître dans l’utilisation de Photoshop et crée les autoportraits les plus extraordinaires.

Tchertoulova est née en 1999 dans le village d'Ouralski, mais il y a trois ans, elle s'est installée dans la capitale régionale, Perm (1 160km à l’est de Moscou). Cette jeune Russe de 21 ans n'a pas reçu d'éducation artistique particulière, mais elle aime fantasmer, dessiner et photographier depuis son enfance. Sur son compte, suivi déjà par près de 70 000 abonnés, elle a combiné ses trois activités préférées.

« Pour moi, l'inspiration est partout dans le monde ! Les gens, les événements, la nature, les lieux, la musique, les films, les livres, les artistes. Ma tête est remplie d'images et de pensées différentes, et un jour une idée naît de tout cela », dit-elle à ses abonnés. Voici quelques-unes de ses œuvres.

