Une première région de Russie réinstaure un confinement partiel

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Du 28 octobre au 7 novembre inclus, la République de Khakassie, dans le sud de la Sibérie, sera soumise à un confinement s’étendant de 22h à 6h, a déclaré sur sa page VKontakte le gouverneur local, Valentin Konovalov.

Les citoyens auront alors pour obligation de rester à domicile, à l’exception des employés des entreprises travaillant 24h/24, ainsi que de catégories précises d’individus.

Par ailleurs, à ces dates, dans les trois principales villes de la région (la capitale Abakan, ainsi que Saïanogorsk et Tchernogorsk), les transports en commun seront à l’arrêt, tandis que les conducteurs de taxi ne pourront exercer leur activité qu’en possession d’un certificat de vaccination ou de guérison obtenu il y a moins de six mois.

Enfin, fermeront leurs portes les établissements de restauration (qui pourront toutefois œuvrer en vente à emporter) et scolaires, mais aussi les sociétés évoluant dans les secteurs des services et du commerce, hormis les pharmacies et celles proposant des produits de première nécessité ou ayant développé un système de livraison à domicile. Les compagnies ne pouvant interrompre leur activité devront de leur côté transférer en télétravail au minimum 50% de leurs effectifs.

À titre d’information, sur 532 000 habitants, la Khakassie a enregistré, depuis l’apparition de la Covid-19, 42 746 cas de contamination, dont 185 nouveaux aujourd’hui, et 1 292 décès, y compris 11 en ce mardi.

Une situation tendue à l’échelle fédérale

Si la Khakassie est la première à remettre en place une telle restriction, il n’est pas à exclure que d’autres sujets fédéraux suivront sous peu son exemple, compte tenu de l’inquiétante situation épidémiologique à travers la contrée.

La Russie fait en effet actuellement face à sa pire vague en termes du nombre de contaminations et de morts depuis le début de la pandémie. Le 25 octobre, 37 930 nouveaux malades ont été recensés, tandis qu’aujourd’hui, 26 octobre, 1 106 décès ont été comptabilisés. Il s’agit là de chiffres records.

Si les mesures de lutte antivirus diffèrent d’une région à l’autre, plusieurs annonces ont donc été faites au niveau national, dont une période chômée du 28 octobre au 7 novembre inclus, ainsi qu’une vaccination obligatoire pour certaines catégories d’individus, annoncée cette après-midi par Anna Popova, directrice de Rospotrebnadzor, service fédéral de contrôle sanitaire.

Les autorités, il est vrai, jugent insuffisante la couverture vaccinale de la population avec, en date du 22 octobre, seulement 49,16 millions de personnes ayant subi le cycle complet de vaccination, soit environ un tiers du pays.

Dans cet autre article, nous faisions état de nouvelles mesures instaurées à travers le pays face à cette nouvelle vague.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.