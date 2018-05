Chevaux sauvages et feu affamé: expédition dans le Sud de la Sibérie

Les touristes y sont accueillis par des femmes portant des costumes traditionnels. Les Khakasses s'habillaient ainsi jusque dans les années 1950, après quoi ils ont finalement adopté le style vestimentaire européen. Aujourd'hui, ils portent leurs costumes à l'occasion des célébrations familiales et des fêtes nationales, telles que Toun Prayram, festival du premier ayran (boisson à base de yaourt et d'eau salée), et le Nouvel An khakasse, le Chyl Pazy.

Tatiana Zhukova