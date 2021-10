Face à la recrudescence des contaminations, la Russie durcit les mesures anti-Covid

Avec plus de 30 000 nouveaux cas quotidiens, la Russie connait actuellement son plus haut niveau de propagation de la Covid-19 depuis le début de la pandémie. Afin de faire face à cette nouvelle vague, les autorités du pays ont décidé de réinstaurer diverses restrictions dans l’espoir d’endiguer le phénomène.

Le 18 octobre 2021, la Russie a enregistré 34 325 nouveaux cas de Covid-19, un record absolu depuis le début de la pandémie, et voici une semaine que le total quotidien des contaminations ne redescend pas sous la barre des 30 000, faisant de cette nouvelle vague la plus importante constatée dans le pays, qui vient d’ailleurs de franchir le seuil des 8 millions de malades cumulés. La quantité de décès s’élève quant à elle à 226 353, auxquels s’ajoutent actuellement près d’un millier chaque jour.

Enfin, le nombre de vaccinés au 15 octobre était de 51 millions pour la première dose, et de 47,5 millions pour le cycle complet, soit environ un tiers de la population. Un indicateur insuffisant, jugent les dirigeants du pays, le président, Vladimir Poutine, ayant encouragé en personne, lors d'une réunion retransmise en ligne ce mercredi, la population à se faire vacciner plus largement.

Dans le but de contrer cette nouvelle progression du virus, au niveau fédéral, a par ailleurs notamment été annoncée une période chômée, du 30 octobre au 7 novembre inclus, pouvant même débuter le 23 de ce mois pour les régions les plus touchées. Un soutien aux entreprises sera apporté par l'État.

Les autorités régionales ont elles aussi entrepris la mise en place d’un certain nombre de mesures restrictives, dont voici un résumé.

Moscou

Des travailleurs médicaux portant des équipements de protection près d'une ambulance à l'hôpital de Kommounarka, en périphérie de Moscou Alexandre Zemlianitchenko Jr/XinHua/Global Look Press Alexandre Zemlianitchenko Jr/XinHua/Global Look Press

Dans la capitale russe, actuel leader pour le nombre de nouveaux cas parmi les régions de la Fédération (5 847 recensés le 20 octobre), du 25 octobre au 25 février, les personnes de plus de 60 ans, ainsi que celles souffrant de maladies chroniques, auront pour obligation de respecter un confinement à domicile. Ils disposeront toutefois du droit de sortir pour faire leurs courses, promener leur animal de compagnie, jeter leurs ordures, aller au travail ou à l’hôpital, se promener ou faire du sport en extérieur, mais seront de cette manière privés, par exemple, de sorties culturelles. Ceux ayant guéri du coronavirus ou ayant reçu le vaccin au cours des six derniers mois seront en outre épargnés par cette mesure.

Par ailleurs, les entreprises moscovites devront, sur cette même période, garder un minimum de 30% de leurs employés en télétravail, y compris tous les salariés de plus de 60 ans ou souffrant de maladie chronique, à l’exception de ceux dont la présence physique est indispensable.

Dans le secteur des services, les sociétés ont également pour devoir d’assurer la vaccination d’au moins 80% de leur personnel avant le 1er janvier 2022 (dont la première dose avant le 1er décembre 2021).

Enfin, les concerts, spectacles et autres événements sportifs et de divertissements ne pourront accueillir plus de 500 personnes simultanément. Cependant, si les organisateurs établissent un système d’entrée sur présentation d’un code QR sanitaire (recevable après vaccination, guérison ou obtention d’un test PCR négatif), le nombre de visiteurs n’apparait pas limité.

Saint-Pétersbourg

Durant un match de hockey à Saint-Pétersbourg le 17 octobre 2021 Maksim Konstantinov/Global Look Press Maksim Konstantinov/Global Look Press

La ville sur la Neva (au deuxième rang des sujets fédéraux où le virus se répand le plus, avec 3 274 nouveaux malades le 20 octobre) a de son côté introduit un système, qui entrera en vigueur en novembre, d’accès par code QR sanitaire pour plusieurs catégories de lieux et événements, à l’instar des piscines, salles de sport, théâtres, cirques, musées, mariages, et manifestations sportives. Les excursions organisées de groupes d’enfants et adolescents au sein des théâtres, musées, cinémas et autres expositions seront quant à elles temporairement interdites.

Dès le 1er novembre, les entreprises devront de leur côté transférer en télétravail leurs employés de plus de 60 ans n’ayant pas été vaccinés ou n’ayant pas guéri de la maladie.

De plus, la limite de fréquentation des événements organisés sans l’accord des autorités est réduite de 75 à 40 individus en simultané.

Enfin, les firmes évoluant dans divers secteurs, dont l’enseignement, la santé, le commerce, les transports, ainsi que la restauration et l’hôtellerie, devront garantir la vaccination d’au moins 80% de leurs salariés à l’aide du premier composant avant le 15 novembre et du deuxième avant le 15 décembre.

Reste du pays

Des étudiants de l'Université d'État de Tambov pendant un cours d'histoire le 11 octobre 2021 Lev Vlassov/Agence de presse Keystone/Global Look Press Lev Vlassov/Agence de presse Keystone/Global Look Press

Localement, sur le territoire russe, les mesures de restriction varient en fonction de la situation épidémiologique.

Ainsi, à Sébastopol (Crimée) ou encore dans la région de Koursk, les vacances scolaires de fin octobre-début novembre ont été allongées, tandis qu’à Voronej, depuis le 9 octobre, interdiction est faite de conduire des événements sportifs avec spectateurs.

Dans la région de Nijni Novgorod, les cafés ne sont plus autorisés à ouvrir de nuit, tout comme en République de Kabardino-Balkarie, dans le Caucase, où les établissements de restauration ne sont, qui plus est, accessibles que sur présentation d’un code QR et doivent limiter leur fréquentation à 50% du maximum. Ce taux est de 75% pour les salles de cinémas et de concert locales.

Autre exemple, en Iakoutie, à partir de ce 20 octobre, les visiteurs ne seront admis, entre autres, dans les théâtres, cinémas, musées, bibliothèques, maisons de la culture, que si munis d’un certificat de vaccination ou de guérison. La même mesure s’étendra dès le 25 de ce mois, notamment, aux salles de sport, piscines et patinoires couvertes, puis, le 1er novembre, aux établissements de restauration.

Ces informations, disponibles sur les sites gouvernementaux, étant susceptibles de changer, nous vous recommandons, avant tout séjour ou déplacement dans le pays, de vous renseigner préalablement au sujet de toute mise-à-jour éventuelle ou spécificité locale.

