Huit photos d'archives des campagnes de vaccination en Russie et en URSS

Le tout premier vaccin en Russie a été inoculé à Catherine la Grande. En 1768, elle fut vaccinée contre la variole, se convertissant en exemple pour la nation. En 1919, les autorités soviétiques ont lancé le premier programme de vaccination massive obligatoire contre la variole et d'autres épidémies.

En 1958, la première liste de vaccins obligatoires et recommandés a été dressée. Elle comprenait des inoculations contre la variole, la tuberculose, la coqueluche, la diphtérie et la polio. Plus tard, des enfants ont également été vaccinés contre l'hépatite, la rougeole et la rubéole. Dans la Russie moderne, un vaccin antigrippal gratuit est également disponible depuis de nombreuses années.

Soldats vaccinés contre le choléra pendant la Première Guerre mondiale, 1914 Auteur inconnu/MAMM/MDF

Infirmière posant à l'Institut des vaccins et du lactosérum de Tachkent, RSS d'Ouzbékistan, dans les années 1920 russiainphoto.ru

Tests de vaccination contre la grippe, années 1950 Mikhaïl Gratchev/MAMM/MDF

Une autre méthode de vaccination contre la grippe, dans les années 1950 Mikhaïl Gratchev/MAMM/MDF

Préparation au vaccin, 1979 Viktor Ierchov/MAMM/MDF

Personnes se faisant vacciner contre la grippe dans l'usine métallurgique de Novokouznetsk, 1980 Vladimir Sokolaïev/MAMM/MDF

Une vache se fait vacciner contre l'anthrax, 1981 Vladimir Sokolaïev/MAMM/MDF

Procédure de vaccination dans un hôpital rural, 1988 Vladimir Sokolaïev/MAMM/MDF

