OPINION Quand Nicole Kidman parle russe: c’est sensuel, mais à côté de la plaque

L'icône d'Hollywood est la star de la mini-série récemment sortie Nine Perfect Strangers, où elle incarne une femme russe du nom de Macha. Mais parle-t-elle la langue de Pouchkine? Si vous me posez la question, je vous dirai que ça sonne super beau, mais c'est tout…

Mettons d'abord les choses au clair : je suis un fan inconditionnel de Nicole Kidman. Je pense que c'est une actrice merveilleuse et une femme incroyablement belle. Si nous supposons que chaque épouse est jalouse d’une actrice dont son mari serait secrètement épris, alors Nicole Kidman serait pour moi. Chaque fois que je dis : « Bon sang, il y a un nouveau film en ligne avec Kidman, voyons ça ! », ma femme lève les yeux au ciel et lâche : « Peut-être que je vais vous laisser seuls, hein ? ».

Alors je regarde Nicole Kidman jouer une femme russe du nom de Macha (avec le nom de famille plutôt ukrainien de Dmitritchenko, comme on l’apprend à la fin, mais qu'à cela ne tienne). Soudain, le nombre de recherches sur Google a commencé à monter en flèche : quiconque n'était pas russophone essayait de savoir ce que signifiait « lapotchka ». Les utilisateurs les plus entreprenants se précipitaient pour télécharger leurs propres explications sur YouTube afin d’augmenter leur nombre de vues. Toute cette activité est, bien sûr, liée à la beauté envoûtante de Tranquillum House.

Jonathan Levine/Hulu, 2021 Jonathan Levine/Hulu, 2021

« La-pótchka »... attendez, quoi ?!

Macha n'a en fait pratiquement aucune chance de glisser des mots en russe tout au long de l'histoire, car elle est presque exclusivement entourée d'Américains. Cela ne l'empêche pas de prononcer le mot « la-pótchka » autant de fois que possible dans un épisode. Chaque femme de la série est une « la-pótchka », ainsi que sa fille… À un moment donné, un personnage différent s'adresse même à Macha avec les mots : « Et maintenant, la-pótchka ? ». Je m'attendais sérieusement à ce que Macha appelle ainsi sa chèvre bien-aimée (du moins, on pourrait facilement imaginer une vraie femme russe le faire), mais, à mon grand désarroi, la chèvre n'était interpellée qu’avec les termes de « Hé, bébé ! ».

Mais que signifie réellement « la-pótchka » ? Malheureusement, absolument rien ! Le mot pótchka – à la façon dont Nicole le prononce - signifie « rein » ou « bourgeon » (comme dans une plante), rien de plus. Et comme le russe n'appartient pas au groupe des langues romanes, on ne dit vraiment « la-la-la » que lorsqu'on chante une chanson.

Néanmoins, le mot mystérieux que Nicole aurait dû dire existe - et il se prononce « lápatchka » (la deuxième voyelle étant un « o », mais prononcée « ah »). C'est l'un des nombreux mots pour qualifier un enfant, ou n'importe quel être cher - c'est un petit nom affectueux pour dire « bébé », « chéri », etc. Aujourd'hui, beaucoup pensent que le mot diminutif « lápatchka » vient de « lapa » (on peut aussi appeler comme ses proches) et veut dire (petite) patte. Mais, hélas, ce n'est pas exact. Bien avant lápatchka, on disait « lápouchka » et personne ne se souvient pourquoi.

Jonathan Levine/Hulu, 2021 Jonathan Levine/Hulu, 2021

Le mot en B !

Le mot anglais le plus connu est sans aucun doute le juron « f*ck ». Il n'y a pratiquement pas de film hollywoodien qui ne l'utilise pas. Le Macha russe l'utilise aussi généreusement. C'est un mot simple : demandez à n'importe qui sur la planète de jurer en anglais et c'est le premier mot qu'ils vous sortiront – qui plus est dans un anglais parfait. Le russe, c'est l'inverse. Vous pouvez avoir une excellente maîtrise de la langue et n'apprendre que bien plus tard (voire jamais) à prononcer le célèbre et omniprésent « mot en B » (tant que nous sommes sur le sujet : ce n'est pas une traduction directe du mot « f*ck » anglais... Mais nous garderons cette discussion pour une autre fois).

Le mot en B en russe (« bliad’ ») désigne - comment le dire délicatement - une prostituée et est utilisé comme une interjection qui sert à transmettre de fortes émotions comme l’irritation, la rage et bien d’autres choses. Alors, pourquoi les gens le trouvent-ils si difficile à prononcer ? Eh bien, la réponse pourrait résider dans sa phonologie complexe !

Jonathan Levine/Hulu, 2021 Jonathan Levine/Hulu, 2021

Si vous souhaitez dire /blajæt/ correctement, n'écoutez jamais les cours audio créés par des personnes dont la langue maternelle n'est pas le russe. C'est simple : aucune d'entre elles ne sait le prononcer correctement. Et vous pouvez me faire confiance là-dessus, car j'étudie la langue depuis plus de 20 ans et j'ai une oreille absolue – malgré cela, j'évite toujours le mot en B à tout prix. Ce à quoi je veux en venir, c'est que le faire prononcer à Nicole Kidman est un énorme faux pas de la part des scénaristes de la série : cela finit par sonner comme /blet/, ce qui, encore une fois, ne veut rien dire. Si la production avait impliqué le moindre locuteur ou spécialiste de la langue russe, ils n'auraient sûrement pas choisi d'utiliser un mot que 99,9% des étrangers sont incapables de prononcer. Vous n'avez vraiment pas besoin d'aller chercher très loin avec le russe : les synonymes sont nombreux, plus ou moins vulgaires - même yo-mayó, ou le plus exotique, mais non moins connu, yókrniy babái. Toutes les alternatives sont bonnes à prendre ici, vous n'avez vraiment pas besoin d’aller chercher /blajæt/ (Au fait, je peux faire une explication séparée sur les autres expressions mentionnées ici, si les lecteurs le souhaitent. Faites-le moi savoir dans les commentaires!).

« Let me speak from my heart ! »

Les créateurs de la série ont évidemment décidé que la « russité » de Macha devait être soulignée avec plus de deux mots. Ainsi, dans l'un des épisodes, ils lui font dire la phrase entière suivante : « Chiastié, chto my zdes’ ! » (« Comme c'est merveilleux que nous soyons ici ! »). La prononciation était pertinente ici, malgré le fait qu'elle ne savait pas comment dire « comment » en russe. Nicole marmonne donc quelque chose comme « It’s chiastié... ». Mais c'est un point de détail.

Jonathan Levine/Hulu, 2021 Jonathan Levine/Hulu, 2021

Le joyau de la couronne du « russe » de Nicole Kidman a été conservé pour les dernières phrases de l'un des épisodes. Les sous-titres anglais étaient les suivants : « Il est là, n'est-ce pas ? C'est toi. Tu es la clé », ce que Macha dit de la manière suivante : « On zdies, nié tak li ? Etó fso dlia tibia. » Mis à part le fait qu'elle ne dit jamais « vous êtes la clé », mais dit en réalité « Tout ça est pour vous », il y a ici des problèmes de prononciation, d'accent et d'intonation. Mais comme c'est une tâche ingrate de passer en revue chaque petit détail sur lesquels buttent les acteurs étrangers, permettez-moi de vous rappeler ce monsieur russe, qui « parlait avec son cœur » en anglais. Écoutez, et imaginez Nicole faisant la même chose en russe.

Quoi qu'il en soit, j'admire Kidman. Je ne suis pas subjugué par la mini-série, mais cette actrice m'impressionne toujours. Et si jamais ma femme nous laisse seuls pour bavarder comme promis, je n'attendrai certainement pas que Nicole parle russe. Très probablement, je serai perdu et incapable de me souvenir d'un seul mot anglais pour lui dire à quel point je suis désolé d'avoir écrit cet article stupide !

