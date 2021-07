Un monument érigé en l’honneur des énigmatiques victimes du col Dyatlov

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Afin d’honorer la mémoire du groupe de touristes décédés dans de mystérieuses circonstances en 1959 dans l’Oural, a récemment été inaugurée une sculpture de quatre mètres, a dévoilé l’auteur de l’œuvre, Grigori Maslennikov (Gregory Emvy), sur son compte Instagram.

« Ce monument est une image collective du fait que sur le chemin de la vie, il peut y avoir des obstacles de toutes sortes : de la lutte contre les catastrophes naturelles aux problèmes de nature personnelle », explique l’artiste en légende de l’une de ses photographies.

Pour rappel, la tragédie du col Dyatlov, survenue dans les environs du mont Otorten, dans la région de Sverdlovsk (Oural du Nord), avait entrainé la mort d’un groupe de neuf alpinistes, à la tête duquel se trouvait Igor Dyatlov, qui donnera par conséquent son nom à ce lieu. Leur disparition fascine depuis le monde entier en raison de son caractère énigmatique. En effet, en pleine nuit, ces randonneurs, pourtant chevronnés, semblent avoir déchiré leur tente depuis l’intérieur pour s’enfuir, certains dénudés, malgré les températures glaciales et la neige abondante. Leurs corps seront ensuite retrouvés, présentant de violentes blessures, entre cages thoraciques et crânes brisés, ainsi que langues et yeux arrachés. Des traces de radiations seront également détectées sur leurs vêtements, tandis que l’un des cadavres révèlera d’étranges inscriptions non-déchiffrées à ce jour.

Cette histoire a ainsi inévitablement été la source d’inspiration d’innombrables théories, allant d’une attaque extraterrestre ou celle d’une tribu inconnue, à l’intervention d’agents secrets américains, en passant par une rencontre malheureuse avec le terrible yéti.

