Open d’Australie: les Russes Rublev et Medvedev s’affronteront en quarts

Ils s’étaient déjà rencontrés dans un quart de finale de l’US Open en 2020 et voici qu’un nouveau duel suit : les joueurs de tennis russes Andrey Rublev et Daniil Medvedev se disputeront le 17 février le droit à une demi-finale de l’Open d’Australie.

Cité par Ubitennis, Medvedev a déjà commenté ce prochain face-à-face. Il a souligné qu’en dépit de l’amitié, chacun essayera de le remporter avec un résultat maximal.

« À moins qu’on ne se dispute pendant le match, l’un félicitera l’autre pour la victoire. Nous serons déçus par le résultat, puis continuerons à aller de l’avant. D’autres matchs nous attendent à l’avenir », a-t-il déclaré.

Lors de la rencontre précédente, c’est Medvedev qui avait décroché la victoire, en s’imposant sur le score de 7-6, 6-3, 7-6.

Ce nouveau duel est devenu possible après qu’en 8e de finale, Medvedev et Rublev ont écarté respectivement l’Américain Mackenzie McDonald et le Norvégien Casper Ruud.

Par ailleurs, ils ne sont pas les seuls à défendre le tricolore russe en quarts de finale : Aslan Karatsev, tombeur de Félix Auger-Aliassime, y a accédé aussi et affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov.

