Le Russe Daniil Medvedev s’impose au Masters de tennis 2020

Hier, 22 novembre, à Londres, se jouait la finale des ATP Finals 2020 avec, en simple, un face-à-face ultime opposant Daniil Medvedev et l’Autrichien Dominic Thiem. Malgré un premier set perdu, le Russe est finalement parvenu à vaincre son adversaire sur un score de 4-6, 7-6, 6-4.

Une victoire aux airs de véritable exploit, le joueur de 24 ans ayant, au cours de la compétition, réussi à terrasser le « Big Three », les trois premier joueurs du classement de l’Association of Tennis Professionals (ATP) : le n°1 mondial Novak Djokovic (battu le 18 novembre – sur un score de 6-3, 6-3), le n°2 Rafael Nadal (21 novembre – 3-6, 7-6, 6-3), le n°3 étant Thiem.

Ainsi, si Medvedev conserve sa quatrième place au classement, sa victoire dans ce tournois lui a permis de réduire l’écart le séparant du podium, seuls 655 points demeurant entre lui et l’Autrichien (8 470 contre 9 125 points respectivement, soit un gain de 1 500 et 800). Un trio de tête que le Russe compte bien rattraper.

« Le niveau de jeu dans les deux derniers matchs était juste incroyable. Je pense que cette victoire peut énormément apporter à ma carrière future. Dominic a si bien joué, mais j’ai pu le battre. C’est sûrement la meilleure victoire de ma carrière. Et c’est sans compter qu’elle m’a apporté le titre, a-t-il déclaré à l’issue du championnat, rapporte le site de l'événement. Je savais, que je pouvais bien jouer, mais si on m’avait dit que je gagnerai les finals sans défaite, je ne l’aurais pas cru. Cela me donnera donc de la confiance dans tous les Grands Chelems et tournois à venir. J’espère pouvoir continuer dans cet esprit ».

À noter que son concitoyen Andrey Rublev, éliminé durant les phases de poules, préserve sa 8ème place au classement mondial.

