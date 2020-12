Tradition russe: histoire et secrets des vœux présidentiels du Nouvel An

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’adresse à la nation du Nouvel An est une tradition qui a commencé en Russie à l’époque soviétique. Elle remonte au discours de Mikhaïl Kalinine, le président du Comité exécutif central de l'Union soviétique. Il prononça le 31 décembre 1935 un discours à la radio, mais il ne fut diffusé qu'aux explorateurs polaires. Le message suivant de Kalinine, le 31 décembre 1941, s’adressait à l’ensemble du peuple soviétique et était consacré aux événements de la guerre.

Mikhaïl Kalinine Domaine public Domaine public

Kalinine a perpétué sa tradition jusqu'à sa mort en 1946, après quoi elle a été interrompue. En 1954 et 1957, les félicitations du Nouvel An ont été prononcées par le maréchal Kliment Vorochilov, alors président du Présidium du Soviet suprême. Après cela, toutes les félicitations venaient de l'administration soviétique en général.

L'ère de la télévision

Le pionnier des messages télévisés adressées au peuple soviétique a été le secrétaire général Leonid Brejnev. Il a prononcé son premier discours en 1970, mais ce n’était pas la forme à laquelle nous sommes maintenant habitués : le discours de Brejnev ressemblait plus à un rapport annuel détaillé qu’à des vœux. À la fin des années 1970, en raison de la maladie de Brejnev, les messages ont été prononcés par un célèbre présentateur de nouvelles, Igor Kirillov. Plus tard, Iouri Andropov et Konstantin Tchernenko ne prononceraient pas de vœux télévisés.

Le message de Brejnev du 31.12.1970

>>> Cinq secrets des cloches du Kremlin

En 1985, le secrétaire général Mikhaïl Gorbatchev a changé la donne et prononcé le discours lui-même. Mais les discours du Nouvel An en 1986-1988 étaient assez extraordinaires : Gorbatchev a échangé sa place avec Ronald Reagan, de sorte que le dirigeant soviétique s’adressait à la nation américaine et le président des États-Unis - aux Soviétiques. Une démarche qui symbolisait la fin de la guerre froide.

Le message de Gorbatchev et Reagan du 31.12.1988

Russie post-soviétique

L’allocution inhabituelle suivante a eu lieu en 1991. Le 25 décembre Mikhaïl Gorbatchev a démissionné et l’URSS a été dissoute. Boris Eltsine, jusqu’à récemment président de la Russie soviétique, s’est adressé à la nation le 30 décembre, de sorte que le discours du Nouvel An (qui commence généralement quelques minutes avant minuit) n'a pas été prononcé par le chef de l'État, mais par le célèbre écrivain satirique Mikhaïl Zadornov. Zadornov n’a pas respecté le temps imparti, car il parlait en direct, de sorte que les téléspectateurs ont entendu le carillon des cloches de la tour Spasskaïa une minute après minuit.

L'allocution d'Eltsine au 30.12.1991

L'année suivante, Eltsine a officiellement été investi président de la Russie, et il a continué à prononcer un discours chaque année. Il parlait depuis son bureau du Kremlin et, en 1994, à la fin de son allocution, il a levé une coupe de champagne. Aucun secrétaire général ou autre intervenant n'avait jamais fait cela auparavant. En 1997, Eltsine était même accompagné de sa famille. En 1999, une chose inattendue s'est produite : le discours d'Eltsine a été diffusé à midi et il n'a pas seulement félicité les Russes, mais a annoncé sa démission, en admettant que c'était une décision difficile. À l’heure du message habituel, avant minuit le 31 décembre, le discours de démission d’Eltsine a été répété et c’est le discours de son successeur, Vladimir Poutine, qui a été diffusé.

Les messages d'Eltsine et de Poutine en 1999

Depuis lors, les deux présidents russes, Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev, n'ont jamais manqué leurs discours du Nouvel An.

>>> Comment le premier président russe, Boris Eltsine, a démissionné

Le processus de création

En 2015, Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine, a plaisanté en disant que le président prononçait traditionnellement son discours à minuit pile le soir du Nouvel An. Cependant, ce n’est un secret pour personne, le discours est enregistré à l’avance. La Russie a onze fuseaux horaires, il n'y a donc pas d'autre moyen de s’y prendre. Le tournage a lieu un soir de la seconde quinzaine de décembre : la date exacte dépend de la météo et de l’emploi du temps du président. Et il n'est pas nécessaire d'attendre minuit : le tournage commence dès qu'il fait noir (ce qui à Moscou a lieu généralement vers 15h30 fin décembre !).

Une heure avant, des faucons dressés éliminent tous les corbeaux qui habitent au Kremlin. Ces derniers sont nombreux, et leur bruit est assez fort pour interférer avec le discours du président, raison pour laquelle des mesures sont prises.

Un faucon du Kremlin Ilya Pitalev/Sputnik Ilya Pitalev/Sputnik

Les préparatifs commencent avant l'arrivée du président sur les lieux. L'équipe de tournage place le matériel en présence du porte-parole du président, qui participe à une petite répétition pour vérifier les réglages. Le président arrive quand tout est prêt. Il a généralement besoin de plusieurs tentatives pour obtenir la prise parfaite. Mais il n'a pas besoin d'apprendre le discours par cœur, car le texte est affiché sur un prompteur, comme ceux que les journalistes de télévision utilisent dans les programmes d'information. L'ensemble du tournage ne prend généralement que 20 minutes environ.

Le message

Dans son discours du Nouvel An, le président résume souvent l’année écoulée, et parle des progrès que le pays a réalisés pendant celle-ci. Par exemple, en 2004, Vladimir Poutine a souligné le succès économique et, en 2014, il s'est souvenu des Jeux olympiques de Sotchi. En outre, le président adresse des vœux au pays et à la population. Dmitri Medvedev souhaitait toujours aux Russes amour et bonheur ; en 2009, il s’est dit sûr que le pays surmonterait toutes les difficultés auxquelles il était confronté. Vladimir Poutine, en 2015, a souhaité à la Russie prospérité et bien-être. Après tous les discours du président, les cloches de la tour Spasskaïa du Kremlin sonnent. Dans la population, il existe une tradition consistant à faire un vœu pendant le carillon. Puis retentit l'hymne national de la Russie.

L’allocution du 31.12.2004

Les lieux

Contrairement à leurs prédécesseurs, Poutine et Medvedev ont toujours quitté leur bureau pour filmer leurs discours du Nouvel An. Ils ont des endroits traditionnels pour le faire. Poutine parle généralement de la place Ivanovskaïa au Kremlin. Ici, il peut changer d'arrière-plan : on voit soit le Palais d'État du Kremlin et la tour de la Trinité, comme en 2001-2007, soit le Sénat du Kremlin et la tour Saint-Sauveur comme dans des allocutions plus récentes.

L'allocution du 31.12.2018

L'endroit approximatif de la place Ivanovskaïa au Kremlin

Medvedev, durant sa présidence, avait l'habitude de faire ses discours en 2008-2011 depuis le pont du Patriarche. Le Kremlin tout entier était visible à l’arrière-plan. En 2009, son message a été enregistré trop tôt, et la rivière Moskova n’était pas encore gelée. Ses eaux en mouvement étaient parfaitement visibles pendant le message. Mais en 2011, l'enregistrement a été fait après 21 heures le 28 décembre. L’accès en voiture aux bâtiments de l’usine Octobre rouge a été bloqué toute la journée dès le matin.

>>> Comment le Kremlin de Moscou est devenu le symbole du pouvoir russe

L’allocution du 31.12.2009

Emplacement de Dmitri Medvedev

Parfois, Poutine change de lieu. En 2013, il a même changé de ville : il s'est rendu à Khabarovsk (Extrême-Orient) pour soutenir les personnes qui avaient souffert des inondations catastrophiques dans cette région à l'automne de cette année. Lors des célébrations du Nouvel An, il a réenregistré son message dans un centre culturel de la ville. La raison était que deux attentats terroristes ayant tué 34 personnes avaient eu lieu à Volgograd les 29 et 30 décembre : son allocution initiale avait été enregistrée auparavant, mais le président a par la suite décidé de mentionner à la fois les inondations et les attentats terroristes dans le discours. Tout le pays a vu la nouvelle version, à l'exception de certaines régions d'Extrême-Orient comme le territoire du Kamtchatka (6 670 kilomètres à l'est de Moscou), en raison du décalage horaire.

L'allocution du 31.12.2013

Le centre culturel de la ville de Khabarovsk

Un autre changement d'emplacement s'est produit en 2014. La tour Spasskaïa étant en reconstruction, elle était couverte d'échafaudages, et décision fut prise d'enregistrer le message de Poutine cette année-là depuis la cathédrale du Christ-Sauveur. Cette option offrait une vue sur le Kremlin avec ses environs comme la rue Mokhovaïa et le quai du Kremlin en arrière-plan du président.

Le message du 31.12.2014

Vladimir Poutine s'est adressé à la nation le 31 décembre 2014 depuis la cathédrale du Christ-Sauveur.

En 2018, le discours de Vladimir Poutine a été regardé par 15,1% des spectateurs rien que sur la Première chaîne. Cela signifie que le discours du Nouvel An du président est devenu le « show » du Nouvel An le plus populaire jamais diffusé à la télévision russe. Et la tradition consistant à regarder le discours du président le soir du Nouvel An reste plus forte que jamais.

Dans cette autre publication, nous vous expliquons pourquoi le Nouvel an est en Russie plus populaire que Noël.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.