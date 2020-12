Les dix lieux les plus photographiés de Moscou, selon... un hackeur russe

Russia Beyond

Un hacker russe a analysé les géotags d’Instagram ainsi que de Facebook et a appris beaucoup sur la vie des Moscovites et des touristes.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le hacker russe Daniil Okhlopkov a téléchargé tous les géotags d’Instagram et de Facebook liés à Moscou, ce qui lui a fourni des détails sur pratiquement chaque endroit de la capitale, dont les restaurants, parcs et centres commerciaux. Il a pu ainsi évaluer la popularité de chaque localisation concrète chez les utilisateurs des réseaux sociaux. Ces informations lui ont en outre permis de s’informer de la note moyenne des restaurants et cafés.

En s’appuyant sur ces données, il a dressé la liste des lieux les plus « photographiés » de la capitale et l’a publiée sur le site vc.ru ainsi que sur sa chaîne Telegram.

Parc Gorki (2,9 millions de publications sur Instagram et Facebook)

Quartier Moscow City (1,7 million de publications)

Parc Zariadié (1,4 million de publications)

Place Rouge (1,3 million de publications)

Centre commercial Evropeïski (942 000 publications)

Magasin central des enfants, place Loubianka (922 000 publications)

Centre panrusse des expositions VDNKh (862 000 publications)

Parc Sokolniki

L’Université d’État de Moscou (742 000)

Centre commercial Metropolis (741 000 publications)

Il a en outre placé les résultats sur la carte de la ville. En rouge sont désignés les lieux les plus photographiés, en vert ceux qui le sont peu.

Daniil a par ailleurs réalisé une vidéo dynamique avec l’activité de géolocalisation de photographies à Moscou au cours de 24h. Plus il y en a, plus la barre est élevée.

Dans cet autre article, nous vous présentions un photographe immortalisant les vestiges de la civilisation soviétique mourante.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.