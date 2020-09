Moscou et Saint-Pétersbourg bientôt reliées par une piste cyclable

Russia Beyond

Konstantin Kokochkine/Global Look Press

Au cours du week-end dernier, une expédition regroupant des cyclistes chevronnés ainsi que des amateurs de ce sport a débuté à Moscou. Son objectif est de retracer en 16 jours l’itinéraire de la piste cyclable qui reliera la capitale russe à la « Venise du Nord », informe Afisha Daily.

L’équipe est dans ce cadre chargée de se familiariser avec la route, de révéler ses problèmes et d’évaluer le potentiel touristique des lieux situés le long de l’itinéraire. Ils parcourront 1 150km et visiteront des villes telles que Torjok, Veliki Novgorod, Tver et Gatchina.

C’est la compagnie Millhouse qui a avancé et finance l’initiative.

