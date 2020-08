Le russe AvtoVAZ invite les internautes à inventer le nom de son futur véhicule

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Du 19 au 31 août, les utilisateurs des réseaux sociaux sont appelés à imaginer le nom d’un prochain modèle du constructeur automobile AvtoVAZ, a annoncé ce dernier sur sa page VKontakte.

Si les détails du futur véhicule n’ont pas été révélés, certains critères pour son appellation sont toutefois à respecter, à savoir qu’elle doit être associée à la Russie, être composée de 2-3 syllabes, se terminer par la lettre « A », ou encore être agréable à l’écoute et se combiner avec la marque « Lada ».

>>> Lada, une épopée automobile née sous l’URSS

Répondant à cet appel, et motivés par la promesse de cadeaux à remporter, les internautes n’ont pas tardé à réagir et à dévoiler leurs propositions. Ainsi, si certaines apparaissent on ne peut plus sérieuses, comme « Lada Kamtchatka », « Lada Karelia », « Lada Aurora » (en hommage au célèbre croiseur, symbole de la Révolution d’Octobre) ou encore « Lada Taïga », d’autres se veulent plus humoristiques, à l’instar, évidemment, de la très prévisible « Lada Vodka », mais aussi de « Lada Avoska » (clin d’œil aux sacs en filet, typiques d’URSS), « Lada IzAda » (« Lada de l’Enfer »), « Lada Pinacolada » et « Lada Vova » (diminutif du prénom Vladimir).

Mention spéciale enfin pour l’internaute Konstantin Barinov et sa « Lada Sport Edition Turbo Fast » ayant pris le soin de ne respecter aucun critère.

Dans cet autre article, nous vous expliquons pourquoi la jeunesse russe est fan des Lada.

