En images: comment les Russes se réjouissent de la vie pendant la pandémie de coronavirus

Des soirées rassemblant une seule personne et un trou dans un masque pour laisser passer l'alcool, voici comment les Russes gardent le moral.

Les magasins, restaurants et parcs fermés, ainsi que le confinement à domicile sont une cause de tristesse, mais pas de désespoir. Les Russes continuent à chercher des moyens de se divertir et d’amuser leurs proches en cette sombre période.

À l'aéroport moscovite de Cheremetievo Sergueï Kisseliov/Agence Moskva Sergueï Kisseliov/Agence Moskva

Dans la capitale du Nord, a été menée l’action « Saint-Pétersbourg n’abandonne pas les siens ! ». Pour les étudiants de l’Université d’État de médecine du Nord-Ouest, qui ont été mis en quarantaine en raison de contacts avec les malades, a été organisé dans ce cadre un concert juste devant la résidence universitaire.

La leader du groupe populaire IOWA chantant pour les étudiants en médecine Aleksandr Galperine/Sputnik Aleksandr Galperine/Sputnik

Les étudiants en question Piotr Kovaliov/TASS Piotr Kovaliov/TASS

Le centre de Moscou est vide et les principaux lieux touristiques sont les mêmes que le matin suivant la célébration du Nouvel An. Seules quelques personnes, n’ayant pu se priver de promenade, sont présentes sur la place Rouge.

Komsomolskaïa Pravda/Global Look Press

Les musiciens continuent de se produire dans les stations de métro – pour ceux qui doivent encore aller quelque part.

Komsomolskaïa Pravda/Global Look Press Komsomolskaïa Pravda/Global Look Press

Le masque est l’un des accessoires les plus « à la mode » de ce printemps. Mais qui a dit qu’il devait être ennuyeux ?

Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva

Ou qu’il devait être une barrière à l’amour ?

Sergueï Bobylev/TASS Sergueï Bobylev/TASS

Les habitants de Voronej ont répété la chorégraphie virale du groupe Little Big, qui devait cette année représenter la Russie à l'Eurovision, et ce, bien sûr, dans la tenue la plus actuelle.

La célèbre artiste américaine de hip-hop Cardi B a sorti une chanson consacrée au coronavirus, et la populaire présentatrice de télévision et bloggeuse russe Nastia Ivleïeva l’a utilisée pour présenter avec humour sa façon de s’occuper durant le confinement.

La maison est le principal lieu de divertissement pour le mois à venir, et les Russes ont commencé à y mener des expériences. Comme réaliser des remakes de films et de dessins animés célèbres...

Parfois, leurs animaux domestiques en font toutefois les frais !

Шёл 9 день изоляции. Мы развлекались как могли. Пора заводить котам тикток. pic.twitter.com/bj9Vem6R5r — Kotya (5+) forever young (@absolutbounty) March 24, 2020

Et voici ce qui nous attend probablement tous : « Au 125e jour de quarantaine ».

Mais pour certains, la réalité est déjà celle-ci :

