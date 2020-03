Les cabriolets Aurus de retour sur la place Rouge pour la parade de la Victoire

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Les cabriolets Aurus, marque proposant une gamme de véhicules de classe luxe destinés notamment aux hommes d'État, prendront part au défilé qu’accueillera la place principale du pays le Jour de la Victoire, rapporte l’agence de presse RIA Novosti le propos du directeur général de la compagnie, Adil Chirinov.

« Bien sûr que les cabriolets Aurus devraient être au défilé, surtout à l’occasion du 75e anniversaire de la Grande Victoire », a confirmé ce dernier.

C’est en 2019 que le cabriolet de cette marque a fait ses débuts sur le pavé de la place Rouge, prenant ainsi le relais du traditionnel ZAL-41041 AMG.

À la question de savoir s’il était envisagé de commercialiser ces nouveaux cabriolets, l’interlocuteur de l’agence a évoqué une telle possibilité.

« Potentiellement c’est possible, mais chaque chose en son temps », a-t-il dit, ajoutant qu’il s’agissait d’une niche assez spécifique.

Cabriolets Aurus

Auparavant, il a été signalé que les cabriolets avaient déjà passé les essais techniques début février 2020, et que toutes les exigences énoncées avaient été remplies. Maintenant, la commission d'État doit émettre une recommandation pour le transfert d'un échantillon de voitures à l'approvisionnement du ministère de la Défense.

Pour rappel, développée dans le cadre du projet Kortezh, la marque Aurus, est vouée à proposer une gamme de véhicules de luxe, destinée non seulement à renouveler la flotte présidentielle russe, mais également à être commercialisée à l’étranger. À ce jour, la marque Aurus est disponible en version berline et limousine. Quant son tout-terrain et son minivan, ils devraient passer la certification dès cette année.

