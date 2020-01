Les Russes entament l’année 2020 sur un ton optimiste (sondage)

Russia Beyond

La plupart des Russes (63%) se montre optimiste quant à l’année qui vient de commencer, révèlent les résultats d’une étude réalisée par le centre sociologique russe Levada. Ainsi, 12% des personnes interrogées se sont dites sûres qu’elle serait meilleure que l’année précédente, 51% espérant que les choses seraient ainsi. Pour les deux réponses, il s’agit d’un taux maximal depuis 1990.

71% des Russes ont en outre expliqué regarder avec espoir l’année 2020, contre 11% évoquant l’incertitude et 17% mentionnant l’inquiétude.

S’exprimant sur l’économie et la politique du pays, la majorité des répondants ont tout de même anticipé une année « plutôt tendue ». En outre, près de la moitié des sondés n’ont pas exclu des scandales de corruption retentissants ou la démission du gouvernement.

Le sondage a été effectué du 12 au 18 décembre 2019 auprès de 1 608 habitants de Russie de plus de 18 ans et habitant dans 137 villes et agglomérations du pays. Les résultats de l’étude ont été rendus publics sur le site du centre le 13 janvier 2020.

