«Ce serait un honneur de faire un combat en Afrique»: Khabib se rêve en Mohamed Ali

Alors que les circonstances de son prochain combat restent inconnues, Khabib Nurmagomedov, champion invaincu de l’UFC dans la catégorie poids légers, a affirmé que se rendre dans ce cadre en Afrique serait « un grand honneur », peut-on lire sur l’une de ses récentes publications Instagram.

Des propos accolés à une vidéo présentant la mythique rencontre ayant opposé Mohamed Ali et Georges Foreman il y a tout juste 45 ans, en 1974, à Kinshasa, capitale du Zaïre (aujourd’hui République démocratique du Congo) ; un duel, qui aurait rassemblé près d’un milliard de téléspectateurs à travers le monde et est à présent ancré dans l’histoire comme « le Combat dans la jungle ».

Pour Nurmagomedov, qui n’a jamais caché son admiration pour Ali, le continent africain n’est en réalité pas étranger. Il y a d’ores et déjà effectué une visite durant l’automne 2018, au cours de laquelle il a pris part, au Nigéria, à la construction de centres médicaux, d’écoles et de puits.

« Depuis mon enfance je rêvais d’aller en Afrique. Je voyais des nouvelles, des photos, de comment les gens vivent, meurent de la famine, et demandais à Allah de me donner la possibilité de les aider ne serait-ce qu’un peu. Pour cela il n’y a pas besoin d’être milliardaire. Si tu as deux roubles, tu peux en donner au moins un et déjà apporter ta pierre à l’édifice », avait-il déclaré à son retour.

Or, si l’identité de son prochain adversaire est à présent presque officielle, et devrait être l’Américain Tony Ferguson, le lieu de leur rencontre explosive, qui devrait se tenir au premier trimestre 2020, reste encore un mystère. Ainsi, le sportif daghestanais parviendra-t-il à réitérer l’exploit du légendaire boxeur ?

Dans cet autre article, nous vous dévoilons sept faits que vous ignorez certainement au sujet de Khabib.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.