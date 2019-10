§*Я%$!!: dans quelles villes de Russie est-on le plus grossier?

C’est la petit ville de Dno (518 kilomètres au nord-ouest de Moscou), dans la région de Pskov, que la population semble la plus injurieuse, à en croire une récente étude réalisée par l’agence Interium et relayée par le média local Fil d’actualité de Pskov.

Peut-être les résidents de cette modeste cité, dont le nom se traduit justement par « Fond », ont-ils développé pour seule occupation d’inonder les réseaux sociaux de grossièretés, toujours est-il que le taux d’utilisation de ces mots offusquant sur la Toile y est de 1 138,7 pour 10 000 habitants, soit loin devant les autres villes figurant au sommet du classement.

En effet, viennent ensuite Krasnodar, avec un résultat de 89,56/10 000, Koungour (73,37), Moscou (69,77), Atchinsk (69,27), Kaliningrad (67,45), la pourtant très cultivée Saint-Pétersbourg (67,11), Vladivostok (62,74), Kotlas (61,39) et Kalouga (57,41).

A contrario, les plus polies s’avèrent être situées dans les régions musulmanes du Caucase, et principalement en Ingouchie, en Tchétchénie, en Kabardino-Balkarie, ainsi qu’en Karatchaïévo-Tcherkessie.

Pour arriver à de telles conclusions, l’agence Interium a analysé le nombre de mentions des plus populaires variations des quatre principales injures russes (l’argot russe est majoritairement construit autour de ces quatre termes) sur les réseaux sociaux, forums, blogs et messageries entre le 1er et le 7 octobre.

