Humour de l’Est: sélection des tweets les plus hilarants de Russie

Les Russes ont un excellent sens de l’humour, de quoi en surprendre plus d’un étant donné qu’ils sourient peu. Ils peuvent en effet faire preuve d’autodérision et rire du monde comme le montrent les tweets suivants.

А кто из вас без греха, пусть первый покажет историю своего браузера. — Lé Panda (@Pandyatko) 1 septembre 2015

Que celui qui n’a jamais péché montre son historique en premier.

Первый день после Апокалипсиса, начало ядерной зимы. Бабы в инстаграме:

- Доброе утро!😜💋💛 Всем хорошего дня!🔆🌞🙏😍 — Lé Panda (@Pandyatko) 26 avril 2016

Premier jour après l’Apocalypse, début de l’hiver nucléaire. Pendant ce temps les filles sur Instagram : - Bonjour ! SMILEY Passez tous une excellente journée! SMILEY

Каждый раз, когда ты пишешь в диалоге "при встрече расскажу", где-то в мире грустит маленький сотрудник ФСБ. — Эльдар (@ELgift) 16 janvier 2018

À chaque fois que tu écris à quelqu’un « je te raconterai quand on se verra », quelque part dans le monde un petit officier du service fédéral de la sécurité est triste.

Ребята, со мной что-то не так: я совсем не ненавижу новых баб своих бывших, а одна мне даже нравится — Коваль (@AnnKoval1) 5 février 2018

Les gars, il y a un truc qui cloche chez moi : je ne déteste absolument pas les nouvelles copines de mes ex, il y en a même une que j’aime bien !

Щели между зубами - как клавиатура.

И там и там можно найти кой-какую еду. — context meister (@contextmeister) 31 janvier 2018

Les espaces entres les dents, c’est comme un clavier. Dans l’un comme dans l’autre on peut trouver de la nourriture.

Мне нравятся люди, которые покупают проездные только на две поездки. Как будто боятся, что завтра неожиданно подарят «Ламборджини», а у них «Тройка» на месяц пополнена. — Денис Чужой (@fe_city_boy) 31 janvier 2018

J’aime ces personnes qui achètent uniquement des tickets deux voyages. Comme si elles craignaient qu’on leur offre demain une Lamborghini, alors qu’elles ont payé un abonnement mensuel complet.

— у меня послеродовая депрессия

— чего? ты не рожал как бы

— но я родился — Грустный Трюкач (@AramBonBam) 27 septembre 2017

- Je fais une dépression post-natale.

- Qu’est-ce que tu racontes ? Tu n’as pas accouché …

- Oui, mais je suis né !

Когда она просит купить подвеску тиффани pic.twitter.com/oerV0ApEC9 — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 16 février 2018

Quand elle te demande de lui acheter un pendentif Tiffany : Image : Cet accessoire n’est probablement pas pris en charge / Fermer

Человек который разбирается в арбузах, постучав в дверь, может понять хорошая ли в квартире живет семья — Михаил Босов (@MishaBosov) 30 août 2015

Une personne qui s’y connait bien en pastèques, peut, en frappant simplement à une porte, savoir si la famille qui vit dans l’appartement est une bonne famille ou pas.

Фотопаралич — все внезапные перекосы плеч, наклоны головы, вытягивания губ, искривления спины и постановка ноги на носок, в момент, когда на девушку направляют камеру. — Влад (@vlad_dfe) 12 février 2018

Paralysie photographique – un soudain redressement des épaules, une inclinaison de la tête, un gonflement des lèvres, une courbure du dos et un pied en pointe, quand on dirige l’objectif d’un appareil photo vers une fille.

Номинации Оскар 2018:



-Лучшее мужское домогательство

-Лучшее женское домогательство

-Лучший оригинальный сценарий для обвинения в домогательстве

-Лучший срежиссированный харассмент

-Лучшее домогательство на иностранном языке

-Лучший выбор музыки для секса после домогательства — Fedorin Mikhail (@fed0rin) 26 janvier 2018

Les nominations des Oscars 2018 :

- Le meilleur harceleur

- La meilleure harceleuse

- Le meilleur scénario original pour une accusation de harcèlement

- La meilleure mise en scène de harcèlement

- Le meilleur harcèlement en langue étrangère

- La meilleure sélection musicale pour le sexe après le harcèlement

Зачем нужны приложения для знакомств, ведь если хочешь попозориться перед незнакомыми людьми, можно просто сходить на собеседование — Вуле ву куше (@yr0pb) 9 février 2018

À quoi servent les applications de rencontre ? Si tu veux t’humilier devant des inconnus, va tout simplement à un entretien d’embauche.

- Дорогой, хочу покраситься летом в рыжий.

- Зачем?

- Хочу что-нибудь новенькое сделать с головой.

- Почитай книгу. — Сашка Лукин (@lukin_85) 24 juin 2015

- Chéri, j’aimerais me colorer en rousse cet été.

- Pourquoi ?

- J’ai envie de faire quelque chose de nouveau avec ma tête.

- Lis un livre.

Видеоигры с самого раннего детства учат нас что «босс» — это ваш самый главный враг. — Миша Кукуруза (@mihailkukuruza) 16 janvier 2018

Depuis notre plus tendre enfance, les jeux vidéo nous apprennent que le « boss » est notre pire ennemi.

Pour plus d’humour russe, voici comme les internautes de Russie ont réagi de manière on ne peut plus ironique à une erreur du ministère de la Défense.

