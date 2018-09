Cinq reines russes du fitness sur Instagram

Adopter un mode de vie sain et rester en forme est en vogue en Russie. Voici quelques-unes des plus populaires icones du fitness dans le pays, publiant sur Instagram leurs recettes diététiques, programmes d’entrainement et autres éléments de leur vie personnelle et sportive.

1. Oxana Samoylova

Femme du populaire rappeur Djigan (GeeGun), Oxana compte 7,2 millions d’abonnés sur Instagram. Elle y poste des photographies de son luxueux train de vie, incluant vacances à bord de yachts, accompagnées de légendes motivantes avançant que n’importe qui peut avoir un corps de rêve.

Elle n’hésite d’ailleurs pas à exhiber elle-même son ventre d’un plat d’autant plus remarquable qu’elle est la mère de trois filles.

Bien qu’elle ne soit pas une athlète professionnelle, elle a mis au point une offre proposant régimes et programmes d’entrainement personnalisés pour ceux souhaitant garder la ligne.

« Le premier lundi de septembre est le moment parfait pour commencer une nouvelle vie avec le sport, la nourriture saine et un joli corps. Si vous commencez maintenant, vous aurez un corps de rêve pour l’été prochain », peut-on lire dans l’une de ses publications.

2. Xenia Sobchak

Avec 5,7 millions de followers sur Instagram et sa participation en tant que candidate aux élections présidentielles de Russie en 2018, Xenia semble on ne peut plus polyvalente. Elle est également la rédactrice en chef du magazine L’Officiel et animatrice télé.

Elle possède en outre une réputation à scandales pour ses nombreuses altercations avec d’autres célébrités et pour ses propos offensants à l’égard des personnes en surpoids. Elle est une grande adepte du yoga, ce dont on ne peut douter à la vue des nombreuses photographies publiées la montrant dans diverses positions.

Mère d’un petit garçon de presque deux ans, Xenia considère que tout le monde devrait œuvrer à rester en forme. « Faire du sport tous les jours aide à penser et à travailler mieux », assure-t-elle.

3. Kate Usmanova

Kate est suivie par 1,5 million de personnes sur Instagram. En plus de proposer des cours de fitness, elle possède sa propre marque de mode.

Elle publie principalement des images de son plus populaire atout : son postérieur. Elle en semble tout particulièrement fière et donne régulièrement des conseils d’entrainement pour différentes parties du corps ainsi que des recommandations diététiques en matière de protéines et de glucides.

Dans ses longues publications, Kate se permet également de philosopher sur des sujets variés, tels que l’estime de soi, la compétition et, étonnamment, la solitude.

4. Nastasya Samburskaya

On ne peut le cacher, cette actrice populaire de sitcom est une accro de la gym et les 9,4 millions d’abonnés qu’elle compte sur Instagram ne sont pas les derniers lorsqu’il s’agit de commenter son physique. Certains affirment d’ailleurs qu’elle devient de moins en moins féminine à mesure qu’elle s’entraine, mais Nastasya n’en a que faire et répond souvent avec ironie.

« J’ai envie de voir les résultats dans le miroir et je me fiche de savoir si vous m’aimez, je veux m’aimer moi-même avant tout », déclare-t-elle. Nastasya ne soutient d’ailleurs pas le concept de positivité du corps (acceptation et l'appréciation de tous les types de corps humains). « Si vous souhaitez vous accepter tels que vous êtes, alors arrêtez d’utiliser du maquillage et de teindre vos cheveux », martèle-t-elle.

L’actrice fait en outre la promotion de nombreuses marques sportives et a récemment été l’ambassadrice de Reebok en Russie.

5. Masya Shpak

Le véritable nom de cette bloggeuse Instagram est Irene Mechtchanskaïa. Elle est l’épouse d’un autre bloggeur populaire : la « bête de foire » Alexander Shpak, qui a entièrement modifié son apparence par le biais de la chirurgie plastique et porte également du maquillage et des collants.

Masya ne cache d’ailleurs pas être passée, elle aussi, sous le scalpel : en plus d’une poitrine siliconée, elle possède un fessier au volume douteux ainsi qu’un ventre parfaitement sculpté. Elle insiste cependant sur le fait que cette apparence serait inatteignable sans des heures de gym et une alimentation saine.

Quotidiennement elle montre à ses deux millions d’abonnés comment sortir de son canapé et s’entrainer depuis chez soi. Avec son mari, elle filme des vidéos de cuisine diététique, fait étal de sa perte de poids et répond aux questions de ses fans.

