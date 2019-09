La Kalmoukie inaugure la plus haute statue de Bouddha en Europe

Dimanche, à Lagan (1 339 kilomètres au sud de Moscou), deuxième ville de la République de Kalmoukie, a été inaugurée et bénite la plus haute statue de Bouddha en Europe, rapporte l’agence de presse TASS. Plus de 2 000 personnes ont assisté à l’événement.

Pesant quelque 30 tonnes et culminant à 12,5 mètres, elle a en effet battu le record jusque-là détenu par la statue de la pagode du bois de Vincennes, en France, mesurant plus de 9 mètres (un titre toutefois disputé par une statue de taille similaire se trouvant justement dans la capitale kalmouke, Elista).

Recouverte de peinture dorée et respectant l’ensemble des canons, elle renferme des substances consacrées, des textes de prière, des poignées de terre provenant de différents endroits sacrés, ainsi que de précieux piluliers représentant le corps, la parole et l’esprit de Bouddha.

Monument financé par les dons des habitants de Kalmoukie et des croyants, elle est en réalité l’incarnation du Maitreya, le prochain Bouddha, qui viendra lorsque l’enseignement du Bouddha Shakyamuni aura disparu.

Pour information, la Kalmoukie est une région traditionnellement bouddhiste, la seule d’Europe (c’est à dire à l’ouest de l’Oural). À Elista, se dresse par exemple le plus imposant temple de cette confession sur le Vieux Continent, achevé en 2005 et s’élevant sur 7 niveaux.

Dans cet autre article, nous vous proposons un voyage en images au gré des régions bouddhistes de Russie.

